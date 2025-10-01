01 oct. 2025
Champions League

Arsenal no falla de local

David Raya volvió a demostrar en Europa, en el escenario más grande posible de la Champions League, que puede ser titular con la selección española. El arquero dejó su segunda portería a cero en Europa, con el paradón de la jornada incluido, en el triunfo contra el Olimpiacos (2-0).

Octubre 01, 2025 06:40 p. m.
Saka anotó el segundo gol del Arsenal.

Raya, que ya sostuvo a su equipo en el triunfo contra el Athletic Club en la primera jornada, volvió a ser fundamental para que los ‘Gunners’ sumen seis de seis puntos y estén entre los ocho primeros de la clasificación.

El portero español es junto a Yann Sommer el único que ha dejado su puerta a cero en los dos partidos, llamando a la puerta de un Luis de la Fuente que si bien siempre le tiene en sus convocatorias, se decanta para la titularidad por Unai Simón.

Los de Mikel Arteta no brillaron contra los griegos, pero tampoco lo necesitaron. Fue un partido de control desde que Gabriel Martinelli marcó el 1-0 a los doce minutos de encuentro. El brasileño, que había fallado un cabezazo clarísimo en el punto de penalti a los pocos segundos de comenzar el partido, se aprovechó de un jugadón de Martin Odegaard y Viktor Gyökeres para hacer su segundo tanto de esta Champions.

En una rápida transición ofensiva, Odegaard se deshizo de un defensor y buscó en velocidad a Odegaard que, pese a tener desventaja con los dos defensas griegos, se abrió espacio con el cuerpo y sacó un disparo ante Kostas Tzolakis, que superó al portero y tocó en el palo. Martinelli, que seguí la jugada bien atento, empujó la pelota según fue repelida por la madera.

Con 1-0, fue vital la parada de Raya a Daniel Podence, la mejor de la jornada y una de las candidatas a toda la temporada.

En un centro desde la banda derecha, Podence, un viejo conocido de la Premier League con pasado en el Wolverhampton Wanderers, enganchó la pelota de primeras a la escuadra. Pese a pillar a contrapie a Raya, éste estiró la manopla y salvó a su equipo.

El Arsenal pudo matar el partido en la segunda parte y dispuso de varias ocasiones para ellas, especialmente por medio de Leandro Trossard, que tuvo un par, y sobre todo por Odegaard, que erró el 2-0 en los minutos finales a bocajarro dentro del área pequeña.

Se conformaron los de Arteta y a los de José Luis Mendilibar les faltó creérselo para sacar algo del Emirates Stadium, y ya en el tiempo de descuento, Bukayo Saka, que había salido desde el banquillo, coló de caño el 2-0 definitivo.

Con este triunfo, el Arsenal se queda quinto en la clasificación, mientras que el Olimpiacos suma un punto y está en la posición 29.

Qarabag
Champions League
Histórico Qarabag en Champions
El Qarabag alargó la condición de revelación que adquirió en el arranque de la Liga de Campeones con un histórico triunfo ante el Copenhague en Baku (2-0) que sitúa inesperadamente al conjunto azerbaiyano entre los mejores equipos del torneo con un pleno de triunfos.
Octubre 01, 2025 04:06 p. m.
Redacción D10
UEFA Champions League - Union SG vs Newcastle United
Champions League
El Newcastle respira en la Champions League
Un doblete desde el punto de penal de Anthony Gordon y los tantos de Nick Woltemade y Harvey Barnes dieron un respiro al Newcastle.
Octubre 01, 2025 03:52 p. m.
Redacción D10
FBL-EUR-C1-PSG-PRESSER
Champions League
Barcelona vs. PSG, plato fuerte del miércoles
Barcelona y PSG se miden este miércoles como principal atractivo en la intensa jornada de partidos correspondientes a la fecha 2 de la Champions League.
Octubre 01, 2025 08:24 a. m.
Redacción D10
20250928_191554.jpg
Champions League
Barça y PSG un duelo europeo de alto voltaje
Tras debutar en la Liga de Campeones con una victoria en Newcastle (1-2) gracias a un doblete de Marcus Rashford, el Barcelona de Hansi Flick pondrá a prueba la madurez de su proyecto ante el PSG, el vigente campeón de Europa, en un partido al que ambos conjuntos llegan con numerosas bajas.
Octubre 01, 2025 08:17 a. m.
Redacción D10
Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur
Champions League
Tottenham evita en la agonía triunfo histórico del Bodo Glimt
Un autogol en el 89 de Jostein Gundersen, que solo llevaba dos minutos en el campo, salvó al Tottenham de la derrota y frustró al Bodo Glimt que se vio cerca de un triunfo histórico.
Septiembre 30, 2025 06:16 p. m.
Redacción D10
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-LIVERPOOL
Champions League
Osimhen tumba al Liverpool
Un penal transformado por el nigeriano Victor Osimhen dio la victoria por 1-0 al Galatasaray en la visita del Liverpool a Estambul, que vio como en el minuto 89 el VAR rectificó un penal que le habían pitado a favor para empatar el encuentro.
Septiembre 30, 2025 06:13 p. m.
Carga Más