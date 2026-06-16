Partidos estelares del Mundial

Los candidatos, Argentina y Francia, y la Noruega de Erling Haaland, se muestran hoy en competición, en la ronda inicial de la Copa Mundial de Norteamérica 2026.

Liderada por su trío mágico Mbappé, Dembélé y Olise, Francia inicia su aventura en el Mundial 2026 midiéndose este martes con Senegal, un primer gran duelo en el camino de los Bleus hacia su tercera corona y que reaviva el doloroso recuerdo de 2002.

Didier Deschamps entrará en acción en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, en su última campaña al frente de los galos, con una prueba de alto calibre ante el equipo de los Leones de la Teranga.

Los senegaleses se coronaron campeones de África sobre el terreno de juego en enero, pero fueron desposeídos del título en los despachos en favor de Marruecos tras una caótica final.

Francia, considerada una seria aspirante a la gloria, debutará en un escenario al que espera volver el 19 de julio, cuando el certamen gradúe a un nuevo monarca, para cerrar con broche de oro el increíble recorrido de su entrenador.

EL REGRESO. A su vez Erling Haaland, el temido ‘9' del Manchester City, debutará en una Copa del Mundo en el Irak-Noruega, un duelo que marca el regreso de estos dos países al escenario mundialista por primera vez desde 1986 y 1998, respectivamente.

Noruega e Irak volverán a pisar un Mundial en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, un recinto con capacidad para 64.146 espectadores que fue durante 20 temporadas el hogar de Tom Brady con los New England Patriots de la NFL.

Tras quedarse fuera del Mundial de 2022 en Catar, Noruega aterriza en Estados Unidos tras una fase de clasificación impecable, con pleno de victorias, 37 goles a favor, solo 5 en contra y relegando a la tetracampeona Italia a su tercera ausencia mundialista.

Haaland, que se estrena en una Copa del Mundo con 25 años de edad, suma 55 goles con la camiseta de Noruega en solo 49 partidos.

EL CAMPEÓN EN ACCIÓN. El partido entre Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 será escenario del vigésimo aniversario del primer gol de Lionel Messi en una Copa del Mundo, cuando apenas 13 minutos después de ingresar desde el banquillo el astro marcó el 6-0 de la Albiceleste ante Serbia y Montenegro.

Pocos días antes de cumplir 19 años, Messi hizo su debut mundialista el 16 de junio de 2006 en Gelsenkirchen, Alemania, de la mano del entrenador José Pekerman, que lo envió a la cancha en reemplazo del mediocampista Maximiliano Rodríguez, quien había concretado dos goles ante el seleccionado balcánico en un encuentro que mostró la jerarquía del equipo argentino.

Veinte años y 115 goles después, el capitán, campeón mundial y hombre récord albiceleste, será titular casi con seguridad frente a Argelia en el estadio de la ciudad de Kansas, en busca de escribir una página más en la historia grande del fútbol. Así el equipo de Lionel Scaloni buscará iniciar la defensa del título con un paso positivo, pensando en revalidar el cetro.

CIFRA. 12 goles en Mundiales con Francia registra Mbappé. El ofensivo está a 5 conquistas de ser el máximo artillero. 55 goles en un total de 49 partidos con la camiseta del seleccionado de Noruega acumula Erling Haland. 4 goles necesita Messi para ser el máximo anotador en Mundiales (Klose 16), hasta el momento suma 13.