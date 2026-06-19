19 jun. 2026
Copa del Mundo

México vence a Corea y se clasifica a los dieciseisavos de final

La selección de México derrotó este jueves por 1-0 a Corea del Sur en un partido de la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 jugado en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final.

Junio 19, 2026 07:36 a. m. • 
Por Redacción D10
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Los jugadores de México celebran el tanto de Romo.

Foto: AFP

Luis Romo anotó en el minuto 50 tras un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu, para decidir un partido peleado con dominio alterno.

México presionó en el inicio sin crear peligro en el área rival hasta que, después de 10 minutos los coreanos equilibraron el juego, iniciado bajo un cielo azul sin nubes.

Ambos cuadros se anularon en la mitad de la cancha, donde transcurrieron las acciones principales hasta que en el minuto 20 Julián Quiñones recibió un servicio y de cabeza estuvo cerca de poner delante a México, pero Seung Gyu se quedó con el balón, el único remate a puerta de la primera mitad.

Los coreanos con su ‘Dae han min guk’, nombre de su país; los mexicanos con el ‘Cielito lindo’ y el ‘Sí se puede’ intentaron animar el duelo, con la posesión de la pelota un rato para cada equipo.

Después de la pausa de hidratación, Corea le quitó la pelota a México, sin crear peligro en la meta defendida por Raúl Rangel, hasta que en el 45 Lee Kang Gin remató a puerta.

México tomó ventaja en el 50. Raúl Jiménez disparó a puerta; Seung Gyu dejó el balón en el área en un error garrafal y Romo aceptó el regalo, tocó a puerta y puso el 1-0.

Corea se volcó al ataque, los hinchas mexicanos retomaron el ‘Cielito lindo’ en un coro masivo, al que los asiáticos respondieron con su grito de guerra.

En la cancha, Corea buscó el empate ante un cuadro mexicano ordenado atrás, que en el 75 creó peligro con un remate de Raúl Jiménez.

En el 87 el guardameta Raúl Rangel se quedó con un balón rematado por Cho Gue Sung y Corea dejó ir el empate en un duelo decidido por un error.

México, llegó a seis puntos, tres más que Corea, y cinco encima de República Checa y Sudáfrica que empataron hoy 1-1.

En el cierre del Grupo A, el próximo 24 de junio, México enfrentará a la República Checa en el Estadio Ciudad de México, el mítico Azteca; y Corea jugará con Sudáfrica en Monterrey.

Copa del mundo México Corea del Sur Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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