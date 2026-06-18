México vs. Corea del Sur: Paso a paso

La selección turca ha dejado atrás la derrota sufrida ante Australia en su inicio en el Mundial 2026 y confía en cambiar radicalmente ante Paraguay este viernes, un choque casi decisivo que debe demostrar que ha aprendido de los errores cometidos ante el conjunto oceánico.
Tras aficionados, un árbitro somalí y el centrocampista ghanés Thomas Partey, otro caso de rechazo de visado para un ciudadano africano altera el Mundial 2026: el marfileño Elye Wahi no podrá viajar a Canadá para enfrentarse el sábado a Alemania.