18 jun. 2026
Copa del Mundo

México vs. Corea del Sur: Paso a paso

México y Corea del Sur se enfrentan en el estadio Guadalajara, por el liderato del Grupo A de la Copa del Mundo.

Junio 18, 2026 08:30 p. m. • 
Por Redacción D10
México vs. Corea del Sur

Mundial FIFA 2026 México Corea del Sur
Redacción D10
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