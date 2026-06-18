Matías Galarza: “La actitud va a ser lo principal”

A solo horas del crucial enfrentamiento contra Turquía, la selección respira aire de revancha. Tras un tropiezo que caló hondo en el plantel, el mediocampista Matías Galarza alzó habló para reflejar el sentir de un grupo que, lejos de caerse, se quiere mostrar con fortaleza.

Galarza no esquivó el momento amargo del último resultado, pero dejó claro que el chip ya cambió en el vestuario. “Fue un golpe anímico, no nos vamos a mentir, sí dolió, porque nadie se lo esperaba. Hablamos internamente y dijimos que tenemos que dar la vuelta a la página”, confesó con total honestidad.

De cara al duelo de mañana ante el conjunto turco, el futbolista tiene claro que la clave no pasará solo por la pizarra táctica, sino por el carácter y la entrega colectiva. Aseguró que el grupo se encuentra muy confiado y remarcó que “la actitud va a ser lo principal”, destacando la importancia de confiar tanto en los compañeros como en las capacidades individuales de cada uno.

En el plano personal, al ser consultado sobre su rol en la cancha y lo que espera el cuerpo técnico de él, el volante demostró un compromiso absoluto y se puso a total disposición del entrenador. “Siempre digo que donde me ponga el profe voy a dar lo mejor. Siempre voy a estar entrenando al 100%, siempre”, afirmó.

Más allá de la presión y la obligación de sumar un triunfo en un escenario de máxima exigencia, Galarza se tomó un momento para recordar el verdadero motor que mueve a este plantel: el orgullo y el privilegio de defender los colores nacionales en la máxima cita del fútbol.

“Vamos a dar lo mejor, el grupo está confiado, vamos a tratar de demostrar la mejor versión de la selección”, aseguró.