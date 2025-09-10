Paraguay termina mejor la primera mitad

Paraguay iguala sin goles ante Perú al término de la primera parte en el estadio Nacional de Lima por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

El encuentro en Lima fue bastante parejo. Paraguay mantuvo el orden y aunque sufrió un par de arremetidas por parte del cuadro local, nunca estuvo en riesgo el pórtico del debutante Orlando Gill.

Paraguay tuvo lo suyo, la situación más clara estuvo en un potente disparo de Ramón Sosa fuera del área que desvió el experimentado guardameta Pedro Gallese.

Restan 45 minutos en Lima donde la Albirroja buscará quedarse con la victoria, lo que sería algo histórico por Eliminatorias enfrentando a los incaicos.