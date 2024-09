Paraguay debuta en el Mundial de Futsal, en vivo por NPY

El compromiso será en el Tanshked Arena desde las 08:30 (en vivo por NPY). En la segunda fecha el compromiso será frente a Uzbequistán (martes 17, 12:00) y en la última fecha el rival será Países Bajos (viernes 20, 11:00).

Otros compromisos para este sábado: Uzbequistán vs. Países Bajos (Grupo A), Croacia vs. Tailandia y Brasil vs. Cuba (Grupo B).

PREPARADO. Hugo Martínez, atacante del equipo paraguayo, analizó en la previa al debut: “Este nuevo llamado genera nuevas sensaciones, es mi tercer Mundial y lo más lindo que le puede pasar a un jugador es ser llamado para un campeonato Mundial”.

Acerca de cómo llega el grupo, el ofensivo puntualizó: “Tuvimos muy buena preparación, de varias etapas que sirvió para potenciar al grupo, ya es un plantel que se conoce y creo que puede ser protagonista”.

Acerca de lo que será la Copa, Martínez remarcó: “Pensamos en nosotros, en buscar llegar lo más lejos posible y en un Mundial ya todos los rivales serán complicados, pero con nuestro juego, que es muy dinámico, podemos llegar muy lejos y ser verdaderamente protagonistas”.