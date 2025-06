FutsalFIFA: Bases y formativas de la APF compiten en cinco categorías

Este sábado 14 de junio se pone en marcha el torneo de Bases y Formativas de futsal FIFA de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

La competencia se desarrollará con la participación de 22 equipos en 5 categorías: Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Grupo A: Cerro Porteño, Olimpia, Hayes, Sajonia, Recoleta y Star’s.

Grupo B: Afemec, Atlántida, Fernando de la Mora, Coronel Escurra, General Genes, Humaitá y Tte. Rojas Silva.

Grupo C: Campoalto, Exa Ysaty, Gaspar Rodríguez de Francia, San Cristóbal, San Gerónimo, Sport Colonial y Villeta.

En la primera rueda será de todos contra todos, ida y vuelta en cada serie, haciendo un total de 14 (catorce) fechas. Se clasificarán a la segunda etapa los dos equipos que hayan obtenido el mejor puntaje en ambas ruedas de cada llave, así como los dos mejores terceros de todas las series, una vez terminada ambas ruedas. Para la definición de los dos mejores terceros se considerará el promedio de puntos sobre el total de partidos.

Segunda etapa (cuartos de final): Los dos mejores clasificados de cada serie avanzan a la segunda fase del torneo (cuartos de final), donde se volverán a dividir en dos grupos, A y B, así como los dos mejores terceros, disputando entre sí partidos a una sola rueda (3 fechas).

Tercera etapa (semifinal): Se clasifican a esta fase los dos primeros de cada grupo, enfrentándose en partidos de ida y vuelta (cancha neutral).

En la cuarta etapa (final): Los ganadores de las semifinales disputaran la final del campeonato de la Categoría Base y Formativas en dos partidos (ida y vuelta), en escenario neutral para definir al campeón de la temporada 2025.

Para la primera fecha la programación está estipulada así: