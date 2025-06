Futsal: Cerro Porteño golea y lidera su grupo

Cerro Porteño goleó (6-0) a Exa Ysaty y es el líder, con cuatro puntos, del Grupo C tras el cierre de la primera fecha de la Liguilla de la Liga Premium de Futsal.

El Grupo A es dominado por Afemec (6 pts.), el Grupo B es de Olimpia, con cinco unidades. Cabe recordar que los ahora tres líderes llegaron con bonificación. La segunda fecha se jugará mañana.

Grupo A: Humaitá vs. Presidente Hayes (21:00) y Campoalto vs. Afemec (21:00).

Grupo B: Star’s Club vs. Recoleta (20:30) y Sport Colonial vs. Olimpia (21:00).

Grupo C: Exa Ysaty vs. San Cristóbal (20:30) y 3 de Mayo vs. Cerro Porteño (21:00).