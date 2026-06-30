Países Bajos vs. Marruecos: Paso a paso

El seleccionado de Brasil tuvo que sufrir para superar por 2-1 a Japón en un vibrante duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. La Canarinha estuvo contra las cuerdas tras comenzar en desventaja, pero reaccionó en la segunda mitad y terminó consiguiendo una agónica clasificación.
Hay menos faltas, menos gambetas y menos remates, pero se define mejor y se dispara desde más cerca. La fase de grupos del Mundial 2026 dejó sobre la mesa las nuevas tendencias del llamado fútbol moderno.