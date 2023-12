Olimpia puso primera apuntando a los dos frentes

Olimpia puso primera este martes en la Villa Olimpia con los trabajos de pretemporada de cara a un 2024 que debe ser de repunte, tras un 2023 pésimo donde no pudo campeonar y quedó tan relegado en la tabla anual que solamente alcanzó a clasificar a la Copa Sudamericana.

Francisco Arce, entrenador franjeado, aún no contó con jugadores nuevos, solamente los que retornaron de sus respectivos préstamos y que pertenecen a la institución, a la espera de que la dirigencia pueda pagar las demandas que inhiben a Olimpia de sumar nuevos jugadores.

Matías Almeida, Luis Mario Martínez, Alex Franco y Feliciano Brizuela son los que regresaron de los préstamos y se sumaron al grupo, mientras que Kevin Parzajuk no lo hizo al estar practicando con la selección nacional Sub 23 que apunta al preolímpico de Venezuela en enero. El delantero ex Guaireña será tenido en cuenta por Arce.

LATENTE. Regis Marques, representante de Matías Espinoza y Lucas Sanabria, quienes están saliendo de Libertad, aseguró que no es una idea descabellada que ambos puedan llegar a Olimpia.

Espinoza tiene ofertas de Brasil, si bien Olimpia lo sondeó, no presentó oferta formal aclaró Marques, aunque recalcó: “Yo estoy para ayudar a Olimpia”, expresó el representante a la 1080 AM.

