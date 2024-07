Olimpia compra el 50% del pase de Fernández

Fernández, excluido del Auriazul ante su negativa por no renovar su contrato, irá a Tacuary, club gerenciado por su representante Regis Marques, quien facilitó la compra a Olimpia del jugador.

“El 50% del pase queda para Luqueño. No estábamos renovando, creo que es un acuerdo bueno para todos; para Olimpia que adquiere un jugador importante, Luqueño que no pierde todo y para el jugador que va a jugar”, dijo Regis Marques, en charla con El Extra de FALG (por NPY y la 1080 AM).

Tacuary ingresa como tercera parte, ya que Olimpia está imposibilitado de inscribir jugadores en la APF, entonces Luqueño cede al delantero al club de Barrio Jara que lo tendrá hasta diciembre, cuando el Franjeado espera levantar el cepo en FIFA y pueda fichar a Fernández.

“Hablé con Coto (Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia) por la posibilidad de tener un gran jugador sin poner mucha plata (...). Es una movida que encontré para que Diego (Fernández) esté mejor y tranquilo, para que el club (Luqueño) no pierda y el jugador no quede cuatro meses parados”, dijo el empresario Marques.

Además, el elenco franjeado cedió a préstamo a Tacuary a Luis Mario Martínez, que reemplazará al lesionado de Alexis Fernández.