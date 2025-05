Quema últimos cartuchos

El árbitro será Blas Romero; los líneas Luis Onieva y Nancy Fernández; y en el VAR: Derlis López.

El presente del Cacique no es nada alentador. Ha caído en sus dos últimas presentaciones: Vs. Cerro Porteño (2-0) y vs. Ameliano (3-1).

Además, tiene lesionado a su máximo goleador, Fernando Fernández. Por parte del Rojiverde, necesita oxigenar su situación en el promedio, atendiendo que en la fecha 19 igualó 1-1 con Recoleta.