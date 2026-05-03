Nuevo gol de Martínez en Norteamérica

Claudia Martínez sigue en racha en su nuevo equipo y tras marcar el pasado 25 de abril frente al Kansas City su primer gol histórico, en la mejor liga del mundo a nivel femenino, este sábado volvió a convertir.

La delantera de la Selección Paraguaya arrancó de titular en el Washington Spirit que visitaba al poderoso equipo de Orlando Pride, que tiene entre sus filas a la legendaria jugadora brasileña Marta.

Su equipo comenzó ganando el partido por los goles de Sofía Cantore, pero luego vino la reacción local también con un doblete de Barbra Banda. En el complemento, a los 55’, la paraguaya marcó el pase, picó con velocidad y luego ante la arquera Anna Moorhouse definió fuerte para el 2-3.

Martínez jugó hasta los 72 minutos en el lance que finalmente terminó con marcador de 2-4 a favor de su equipo.