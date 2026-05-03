03 may. 2026
Fútbol Internacional

Nuevo gol de Martínez en Norteamérica

VIDEO. La delantera paraguaya Claudia Martínez volvió a convertir para el Washington Spirit de la NWSL.

Mayo 03, 2026 09:24 a. m. • 
Por Redacción D10
HHWKl58bUAAGDfc.jpeg

Martínez alcanzó su segundo tanto en el equipo norteamericano.

Foto: @NWSL

Claudia Martínez sigue en racha en su nuevo equipo y tras marcar el pasado 25 de abril frente al Kansas City su primer gol histórico, en la mejor liga del mundo a nivel femenino, este sábado volvió a convertir.

La delantera de la Selección Paraguaya arrancó de titular en el Washington Spirit que visitaba al poderoso equipo de Orlando Pride, que tiene entre sus filas a la legendaria jugadora brasileña Marta.

Su equipo comenzó ganando el partido por los goles de Sofía Cantore, pero luego vino la reacción local también con un doblete de Barbra Banda. En el complemento, a los 55’, la paraguaya marcó el pase, picó con velocidad y luego ante la arquera Anna Moorhouse definió fuerte para el 2-3.

Martínez jugó hasta los 72 minutos en el lance que finalmente terminó con marcador de 2-4 a favor de su equipo.

Paraguayos en el exterior Claudia Martínez Fútbol Internacional Fútbol Femenino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
José Mourinho
Fútbol Internacional
Mourinho: “Del Real Madrid nadie habló conmigo”
El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este viernes que “nadie” del Real Madrid le ha contactado para plantear una posible vuelta al banquillo del equipo español.
Mayo 01, 2026 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Fútbol Internacional
África apoyará una reelección de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció su apoyo unánime a la reelección del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para el periodo 2027-2031, lo que representa un importante respaldo a su gestión a pocas semanas del inicio del Mundial de 2026.
Abril 30, 2026 02:16 p. m.
 · 
Redacción D10
rronaldo.jfif
Fútbol Internacional
Cristiano anota su gol 970 y acerca a Al Nassr al título de liga
Cristiano Ronaldo anotó el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí.
Abril 29, 2026 05:37 p. m.
FBL-POR-LIGA-SPORTING-BENFICA
Fútbol Internacional
Mourinho descarta su salida: “Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”
José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las ‘Águilas’ a la Liga de Campeones, en medio de rumores que hablan sobre su posible vuelta al Real Madrid.
Abril 29, 2026 04:40 p. m.
Mbappe - Francia - EFE.jpg
Fútbol Internacional
Mbappé y el eco de París
Los éxitos del PSG suenan a eco lejano en la estampa de Kylian Mbappé. En Chamartín, mientras tanto, el Real Madrid deambula por otra temporada en blanco -la segunda seguida-, lejos de ser ese trampolín que prometía catapultar al francés hacia una cima incontestable. Lo colectivo no acompaña: dos cursos torcidos, sin rumbo claro, mientras en París celebran la edad dorada que parecía destinada a viajar con él. Así es el fútbol, caprichoso y a veces cruel, donde no siempre se alinean el talento y el destino.
Abril 29, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Esteban Andrada
Fútbol Internacional
Esteban Andrada, suspendido 13 partidos por el puñetazo a Pulido
El argentino Esteban Andrada, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), disputado el pasado domingo.
Abril 29, 2026 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más