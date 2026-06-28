Sudáfrica y Canadá estrenan los 16avos

La Selección de Canadá se convertirá hoy en el primer coanfitrión de un Mundial en jugar fuera de sus fronteras cuando se mida en la primera eliminación directa del torneo contra Sudáfrica.

Ambas selecciones jugarán en el Estadio de Los Ángeles, en un inédito choque de dieciseisavos de final que los une por una mera coincidencia: Las dos han superado la primera ronda de fase de grupos por primera vez en su historia. Canadá asume el reto con la motivación de haber roto una sequía histórica al superar la fase de grupos por primera vez en tres participaciones mundialistas, aunque no pudo alzarse con el liderato del Grupo B, que se lo arrebató Suiza en la última jornada tras vencerla por 2-1.

Sudáfrica, por su parte, aterriza en dieciseisavos tras una sorprendente victoria por 1-0 sobre Corea del Sur que los encasilló en el segundo puesto del Grupo A.

El choque expone un contraste de tradiciones, mientras que Canadá ha cimentado su histórico pase con base en el talento joven y la formación de jugadores en ligas europeas, la columna vertebral de los Bafana Bafana compite en su gran mayoría en la liga local.

Canadá y Sudáfrica apenas se conocen en el campo. Solo se han enfrentado una vez, en un amistoso disputado el 20 de noviembre de 2007.

El compromiso entre norteamericanos y africanos, que dará arranque a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, comenzará a las 16:00 en el Estadio Los Ángeles y estará dirigido por el árbitro de nacionalidad portuguesa, João Pinheiro.

CIFRA. 2-0 fue el resultado a favor de Sudáfrica en el único encuentro que tiene ante Canadá.