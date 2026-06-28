Messi sigue rompiendo récords

El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

Messi, que abandonó el banco en el minuto 60, amplió en el 80 para garantizar al actual campeón el liderato del Grupo J con pleno de 9 puntos.