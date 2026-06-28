28 jun. 2026
Copa del Mundo

Messi sigue rompiendo récords

El laboratorio de Lionel Scaloni produjo este sábado en Dallas tres goles argentinos: dos de tiro libre y uno de penalti para vencer por 1-3 a Jordania en el cierre del Grupo J del Mundial con 30 minutos de juego en los que Lionel Messi marcó uno, se consolidó con 6 como máximo goleador del torneo y elevó a 19 su récord en la historia de todas las copas.

Junio 28, 2026 08:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026

Golazo de Messi en el cierre de la fase de grupos.

Foto: AFP

El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

Messi, que abandonó el banco en el minuto 60, amplió en el 80 para garantizar al actual campeón el liderato del Grupo J con pleno de 9 puntos.

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo
Redacción D10
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