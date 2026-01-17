17 ene. 2026
Fútbol Internacional

Nigeria se queda con el tercer puesto de la Copa África

Nigeria derrotó a Egipto en tanda de penales para quedarse con el tercer lugar de la Copa África.

Enero 17, 2026 04:01 p. m. • 
Por Redacción D10
G-4qDBxWQAEME_z.jpg

Nigeria venció a Egipto en la tanda de penales y finalizó tercero en la Copa África.

Una exhibición de reflejos en la tanda de penaltis de Stanley Nwabali, el portero de Nigeria, primero frente a Mohamed Salah y después contra Omar Marmoush, consoló con la tercera posición a su selección y frustró a Egipto en el duelo por completar el podio en la Copa África, en el estadio Mohamed V de Casablanca.

Cuando Shobeir, el guardameta de Egipto, paró el primer lanzamiento a Dele-Bashiru pareció todo lo contrario, hasta que Nwabali cambió el destino desde los once metros, primero con su estirada ante Salah, con la mano izquierda a media altura salvadora, y después en el segundo tiro sobre su marco de Marmoush, repelido con el pie izquierdo.

El acierto en el noveno lanzamiento de Ademola Lookman certificó el triunfo de Nigeria por 2-4. No hizo falta ni siquiera el décimo lanzamiento, el quinto de Egipto.

Antes, nadie fue capaz de mover el marcador en los 90 minutos de juego.

Ni Nigeria, con cuatro remates, sin contar el gol anulado por una falta previa a Onuachu en el primer tiempo, ni mucho menos Egipto, que solo protagonizó un tiro sobre el marco del guardameta Nwabali, durante un encuentro anodino durante muchos tramos, sin consuelo por no estar ninguno en la final del torneo.

Aún dispuso de una ocasión clarísima Akor Adams. El atacante del Sevilla no acertó a golpear bien el balón en el cuarto de hora final, cuando se enfrentaba en un duelo casi individual frente a Shobeir. Un empujón anterior lo desequilibró lo suficiente para no conectar el remate cuando se perfilaba para rebuscar el gol allá por el minuto 78.

La revisión del VAR negó el penalti para dar continuidad al juego, sin otro destino que los penaltis para definir el tercer puesto de la Copa África para Nigeria.

- Ficha técnica:

0 (2) – Egipto: Shobeir; Hany, Rabia, Fathi, Sobhi; Zizo (Marmoush, m. 61), Lasheen; Salah, Ashour, Trezeguet (Saber, m. 61); Mostafa Mohamed (Adel, m. 73).

0 (4) – Nigeria: Nwabali; Samuel (Iwobi, m. 65), Ajayi (Awaziem, m. 94), Ogbu, Bruno; Chukwueze (Ejuke, m. 92), Onyedika Nwadike, Dele-Bashiru; Akor Adams, Onuachu (Lookman, m. 46), Simon.

Penaltis: 0-0: Dele-Bashiru, para Shobeir. 0-0: Salah, para Nwabali. 0-1: Akor Adams, gol. 0-1: Marmoush, para Nwabali. 0-2: Simon, gol. 1-2: Rabia, gol. 1-3: Iwobi, gol. 2-3: Saber, gol. 2-4: Lookman, gol.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos). Amonestó con tarjeta amarilla a los nigerianos Onuachu (m. 39), Simon (m. 45) y Oghu (m. 87).

Incidencias: partido por el tercer puesto de la Copa África de Naciones, disputado en el estadio Mohamed V de Casablanca ante unos 40.000 espectadores. EFE

Nigeria Egipto Copa África
Redacción D10
