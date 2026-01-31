31 ene. 2026

Nacional vs. 2 de Mayo: Paso a paso

Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a 2 de Mayo (18:00) en el inicio de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.

Enero 31, 2026 04:39 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-01-31 at 16.27.59.jpeg

Nacional y 2 de Mayo se medirán en el Arsenio Erico.

Redacción D10
