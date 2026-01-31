Menú
31 ene. 2026
Nacional vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a 2 de Mayo (18:00) en el inicio de la tercera fecha del torneo Apertura. No te pierdas las incidencias y estadísticas del partido.
Enero 31, 2026 04:39 p. m.
Por
Redacción D10
Nacional y 2 de Mayo se medirán en el Arsenio Erico.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Arsenal va directo a por la Premier
El Arsenal volvió este sábado a la senda de la victoria al golear por 0-4 al Leeds United y se mantiene en el liderato con una ventaja de siete puntos respecto a Manchester City y Aston Villa, que tienen un partido menos.
Enero 31, 2026 02:25 p. m.
·
Redacción D10
Cerro Porteño
Carlos Rejala: “Que no se sorprendan”
Carlos Rejala, candidato a presidente de Cerro Porteño por el movimiento Nuevo Cerro, advirtió que se siente ganador y “que no se sorprendan con el resultado final”.
Enero 31, 2026 12:18 p. m.
·
Redacción D10
Cerro Porteño
Blas Reguera: “Va a ser un día histórico”
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño por el movimiento Cerro Primero, habló tras votar en las elecciones del club.
Enero 31, 2026 11:44 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Ameliano y San Lorenzo van por su primer triunfo
Sportivo Ameliano y San Lorenzo se miden en Villeta en busca de su primera victoria en el torneo Apertura.
Enero 31, 2026 11:08 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional y 2 de Mayo se miden en la Visera
El líder Nacional recibe en el estadio Arsenio Erico a 2 de Mayo por la fecha 3 del torneo Apertura del fútbol paraguayo.
Enero 31, 2026 10:13 a. m.
·
Redacción D10
Cerro Porteño
Carlos Rejala y Blas Reguera ya votaron
Los candidatos a la presidencia del club Cerro Porteño, Carlos Rejala y Blas Reguera, ya depositaron su voto.
Enero 31, 2026 08:34 a. m.
·
Redacción D10
Carga Más