Luz verde para la fase de grupos

La Copa Sudamericana y la Libertadores tendrán esta semana acción y emoción con el inicio de la disputa de la fase de grupos. Cuatro equipos nacionales buscarán competir, camino al sueño de la final.

El primero en entrar en acción será el Deportivo Recoleta que el miércoles 8 de abril, desde las 19.00, tendrá que recibir a uno de los grandes del fútbol argentino: El San Lorenzo de Almagro.

Este lance, correspondiente al Grupo D, está programado para el estadio Defensores del Chaco con el arbitraje de Cristian Garay, de Chile, como juez principal del duelo.

Ese mismo día, pero en el estadio Bicentenario de la Florida y desde las 21.00, Olimpia deberá enfrentar al trasandino Audax Italiano en el juego correspondiente al Grupo G. Este compromiso será conducido por el uruguayo Andrés Matonte, quien contará con la colaboración de Christian Ferreyra en el VAR.

GLORIA ETERNA. En tanto, el periplo de Cerro Porteño en su gran ambición inicia en Lima en donde el miércoles 8 de abril, a las 23.00, tendrá que enfrentar al Sporting Cristal.

Este encuentro corresponde al Grupo F de la máxima competencia continental y tendrá al argentino Darío Herrera como árbitro principal y a Héctor Paletta en el VAR.

La semana para los paraguayos se cerrará con el compromiso de Libertad, que el jueves 9 de abril, desde las 19.00, tendrá que visitar el estadio Olímpico de Caracas para medir a la Universidad Central en duelo por el Grupo H. El encuentro tendrá a Flavio De Souza y Rodrigo Guarizo como juez central y VAR.

PREMIOS ECONÓMICOS. Los clubes que disputan la Sudamericana se embolsarán 900.000 dólares por sus juegos de local y 125.000 por cada victoria, mientras que los de la Libertadores unos 3.000.000 y 340.000 como incentivo por cada triunfo.