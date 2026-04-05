05 abr. 2026
Fútbol Internacional

El Leeds completa el cuadro de semifinalistas de la FA CUP

El Leeds United superó este domingo en los penales al West Ham United y se une a Manchester City, Chelsea y Southampton en las semifinales de la FA Cup.

Abril 05, 2026 04:30 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ENG-FACUP-WEST HAM-LEEDS

Dominic Calvert-Lewin celebra la clasificación.

FOTO: CARLOS JASSO/AFP

En la eliminatoria con más emoción de esta ronda de la copa inglesa, los penaltis decidieron un encuentro que tuvo de todo, con el Leeds desperdiciando en el 93 y el 95 una ventaja de 0-2, dos tantos anulados por fuera de juego a los de Nuno Espirito Santo en la prórroga y una tanda en la que, ante la lesión de Alphonse Areola, los ‘Hammers’ del español Paco Jémez tuvieron que recurrir a un chaval sin experiencia profesional y que, pese a parar una penalti, se quedó sin gloria.

El Leeds se llevó la tanda y estará en Wembley de una forma más dramática de lo que parecía cuando ganaban 0-2 en el minuto 90 gracias a los goles de Ao Tanaka y Dominic Calvert-Lewin.

El futbolista japonés, que venía de jugar en Wembley y vencer a Inglaterra en un amistoso hace unos días, bailó a la defensa del West Ham en el minuto 26 y su remate, con ayuda de un toque en un defensa, batió a Alphonse Areola y puso en ventaja a los ‘Whites.

Pese a que todo se ponía cuesta arriba, el West Ham tuvo oportunidades para empatar, sobre todo en la segunda mitad, cuando el Taty Castellanos estrelló un cabezazo en la madera con todo a favor. La ocasión fallida llevó a Nuno Espirito Santo a echarse las manos a la cabeza y escasos minutos después el partido se complicó aún más cuando Max Kilman derribó dentro del área a Brenden Aaaronson.

En principio el colegiado pensó que el central se había llevado de forma limpia la pelota, pero tras revisarlo en el VAR comprobó que de forma bastante obvia Kilman, lejos de tocar pelota, había arrollado al estadounidense. Desde los once metros, Calvert-Lewin engañó a Areola y amplió la ventaja.

La cara de los aficionados ‘Hammers’ era de decepción y de desesperanza, pero los minutos finales les devolvieron la vida. Con once minutos de añadido, por los cambios, el VAR y las lesiones, al West Ham le sobraron cinco para lograr el empate. Primero, Mateus Fernandes empujó a puerta vacía una pelota que Jarred Bowen había estampado en el palo, y con el equipo volcado, Axel Disasi se estiró en escorzo para lograr el 2-2. Locura en el este de Londres.

Para la prórroga, el factor anímico estaba a su favor y antes de los penaltis les anularon dos tantos por fuera de juego, uno al ‘Taty’ tras un error grosero de Lucas Perri en la salida, y otro a Pablo después de que Bowen estrellara otra pelota en el palo.

Sin embargo no llegó el gol y además se lesionó Areola, por lo que Espirito Santo tuvo que recurrir a Finley Herrick, que a sus 20 años hizo su debut instantes antes de una tanda de penaltis.

Internacional con las categorías inferiores de Inglaterra y con el 49 a la espalda, Herrick salvó el primer penalti a Piroe pero Bowen erró también el suyo y la tanda quedó empatada hasta que Lucas Perri frenó el lanzamiento de Pablo y Pascal Strujik, con ayuda del palo, marcó el suyo. Victoria del Leeds y de vuelta a unas semifinales de la FA Cup por primera vez desde 1987. EFE

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Redacción D10
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