Muslera decidió no jugar el complemento tras su error

El veterano Muslera, que lució en su camiseta el parche de legado que la FIFA le concedió por su presencia en cinco Mundiales, realizó una defensa defectuosa ante un remate sin complicaciones de Baena que devino en el gol de España al minuto 42.

Fue relevado para el segundo tiempo por Sergio Rochet, que había sido el titular de la Celeste en la eliminatoria sudamericana, pero Bielsa lo relegó a la banca de suplentes en el Mundial.

La decisión de la variante de arqueros este viernes “no la tomé, es una decisión que tomó el mismo Muslera”, dijo un parco Bielsa a Directv minutos después del final del partido por la última fecha del Grupo H en Guadalajara, México.

Bielsa asume sus errores

“Teníamos un potencial que me tocó gestionarlo y no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcional a la calidad de sus jugadores”, resumió el Loco Bielsa.

Posteriormente, en la conferencia de prensa postpartido, explicó su decisión de sacar en el transcurso del segundo tiempo al volante y capitán Federico Valverde para darle ingreso al delantero Federico Viñas.

“Pretendí darle una potencia al ataque”, aseguró.

El entrenador argentino, de 70 años, consideró que el tercer lugar de la Celeste en el Grupo H no corresponde a su actuación en los tres partidos.

“De siete puntos que merecíamos ganar, obtuvimos dos”, consideró y lo atribuyó a la baja efectividad en ataque, con tres goles anotados.

“No logramos un porcentaje aceptable de goles con las ocasiones que creamos”, explicó.

En cuanto a la derrota de este viernes ante España, Bielsa sostuvo que “el trámite del partido fue parejo y debimos haberlo empatado”.

“La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún, el desarrollo táctico no fue decisivo”, analizó.

Asimismo, reconoció un diferencial en la performance de ambas selecciones.

“La naturalidad con la que España impone su juego no es igual para nosotros, que nos costó enormemente sostener el proyecto que teníamos que jugar”, comentó.

Luego de una gestión de 39 meses al frente de la Celeste, el Loco Bielsa consideró que “lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada”.

En mayo pasado, el argentino declaró que no renovaría su contrato con Uruguay después de esta Copa del Mundo, que terminó en fracaso para el bicampeón del mundo.

La Celeste, que no se iba de un Mundial sin victorias desde Corea del Sur y Japón 2002 -donde también empató dos partidos y perdió el restante-, fue la única selección sudamericana eliminada en la fase de grupos de las seis que llegaron a Norteamérica 2026.