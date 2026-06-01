01 jun. 2026
Copa del Mundo

La presencia de De Arrascaeta en el debut de Uruguay está en duda

La presencia de Giorgian de Arrascaeta en el debut mundialista de Uruguay frente a Arabia Saudí está en duda, debido a que el centrocampista aún se recupera de una fractura en la clavícula derecha.

Junio 01, 2026 03:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Giorgian De Arrascaeta

Giorgian De Arrascaeta podrá entrenarse a la par de sus compañeros el próximo 12 de junio.

Foto: Gentileza - Uruguay

Así lo dijo este lunes el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, en una conferencia de prensa el que detalló que solamente dos futbolistas están terminando su recuperación: el número 10 de Flamengo y el central José María Giménez.

En concordancia con esto, añadió que Matías Viña y Joaquín Piquerez están disponibles.

“La clínica es el estudio que hace un médico sin apoyo tecnológico. La clínica de él es muy buena, pero las recomendaciones son que no se puede volver a someter el hueso a la fricción hasta una fecha en particular. Esa fecha es el viernes previo al partido del lunes, que es el primero que juega Uruguay”, explicó Bielsa.

De esta forma apuntó que De Arrascaeta podrá entrenarse a la par de sus compañeros el próximo 12 de junio, mientras que la Celeste saltará al campo el 15 para enfrentarse a Arabia Saudí en Miami.

“Quiere decir que él va a volver a hacer una práctica de fútbol tres días antes del partido. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción que corra el riesgo de el choque que le puede generar una nueva ruptura”, puntualizó el técnico argentino.

Agregó que no sabe si ese viernes De Arrascaeta “va a deslumbrar” al cuerpo técnico o si en la práctica se hace evidente que el futbolista trabajó diferenciado y sin enfrentarse a rivales.

“En el fútbol hay leyes. Un jugador si usted le mide todas las cualidades físicas las tiene mejor que en toda su carrera, pero si hace dos meses no juega el fútbol y lo pone a jugar, esos metros que recorre sin límite no definen su estado de forma”, concluyó Bielsa.

De Arrascaeta disputará este año su tercer Mundial tras haber participado en Rusia 2018 y Qatar 2022.

El centrocampista marcó los últimos goles de la Celeste en Copas del Mundo, tras haber anotado los dos tantos con que los entonces dirigidos por Diego Alonso vencieron por 2-0 a Ghana en el último partido de la fase de Grupos de 2022.

Mundial FIFA 2026 Uruguay
Redacción D10
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