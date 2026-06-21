21 jun. 2026
Copa Mundial

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver

Un día cargado de fútbol en la Copa del Mundo del 2026. Acá tenés todos los detalles para la jornada de este domingo 21 de junio.

Junio 21, 2026 08:35 a. m. • 
Por Redacción D10
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Lamine Yamal entrará en acción este domingo.

La agenda de este sábado trae juegos interesantes como el que animarán Alemania y Costa de Marfil. También vuelven. A entrar en acción Ecuador, otro de los representantes de la Conmebol.

DOMINGO 21 DE JUNIO

13.00: España vs. Arabia Saudita - Grupo H (GEN - Trece).

16.00: Belgica vs. Irán - Grupo G (GEN - Trece).

19.00: Uruguay vs. Cabo Verde - Grupo H (GEN - Trece).

22:00 Nueva Zelanda vs. Egipto - Grupo G (Unicanal).

Guía de canales:

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Copa del mundo Copa Mundial Fútbol Internacional
Redacción D10
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