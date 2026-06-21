Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver

La agenda de este sábado trae juegos interesantes como el que animarán Alemania y Costa de Marfil. También vuelven. A entrar en acción Ecuador, otro de los representantes de la Conmebol.
DOMINGO 21 DE JUNIO
13.00: España vs. Arabia Saudita - Grupo H (GEN - Trece).
16.00: Belgica vs. Irán - Grupo G (GEN - Trece).
19.00: Uruguay vs. Cabo Verde - Grupo H (GEN - Trece).
22:00 Nueva Zelanda vs. Egipto - Grupo G (Unicanal).
Guía de canales:
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27