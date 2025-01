Movilización con mucha intensidad

El plantel de Cerro Porteño sigue con las labores de preparación, en su etapa de pretemporada en la ciudad de Minga Guazú, apuntando a lo que será el arranque de competición, primero en el torneo Apertura y luego en la fase 2 de la Copa Libertadores.

El grupo liderado por el entrenador argentino Diego Martínez sigue con el enfoque físico, luego sus primeras pruebas de fútbol ante el General Caballero de Juan León Mallorquín, con victorias en los dos compromisos, ambos por el marcador de 1-0.

En la primera charla que el estratega tuvo con la prensa, dio a entender que sigue buscando el mejor funcionamiento del equipo, por lo que baraja opciones para la conformación de un once titular, resguardando aún al defensor Bruno Valdez y el atacante Cecilio Domínguez, que se mueven con el grupo, pero que aún no están cumpliendo trabajos de campo, ya que se encuentran en etapa de recuperación. Valdez había sufrido rotura de ligamento que lo marginó gran parte de la temporada anterior, mientras que Cecilio casi no jugó el segundo semestre pasado, por una fisura en el tobillo.

COMPROMETIDO. ”Tendremos grandes torneos, no tengo problemas de jugar en cualquier sector del mediocampo, espero poder dar lo mejor”, fueron las primeras expresiones de Gaston Giménez, incorporación del Ciclón, que tendrá su primera experiencia en el fútbol paraguayo.

Cupo abierto

La directiva de Cerro Porteño sigue trabajando para concretar las llegadas de al menos dos refuerzos más, ambos pedidos expresos del entrenador Diego Martínez.

La prioridad está puesta en la delantera, con la llegada de un atacente centro, mientras que también de un extremo, para ir cerrando el cupo de incorporaciones.