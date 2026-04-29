29 abr. 2026
Fútbol Internacional

Mourinho descarta su salida: “Mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las ‘Águilas’ a la Liga de Campeones, en medio de rumores que hablan sobre su posible vuelta al Real Madrid.

Abril 29, 2026 04:40 p. m.
FBL-POR-LIGA-SPORTING-BENFICA

Mourinho, entrenador del Benfica.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

“No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la ‘Champions’”, respondió el técnico portugués al ser consultado sobre si su futuro podría incluir un regreso al Real Madrid o, eventualmente, un paso por el Juventus.

El Benfica ocupa la segunda posición de la liga portuguesa con tres puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa, que tiene un partido menos, ambos en plena lucha por un puesto en la Liga de Campeones.

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, equipo que el entrenador portugués ya dirigió entre 2010 y 2013.

El Roma, su experiencia “más hermosa”

En la entrevista con el periódico, que fue recogida por el resto de medios transalpinos, el técnico que, años atrás, se autocalificó como ‘The Special One’ aseguró que el Roma, conjunto al que entrenó entre 2021 y 2023 conquistando la Liga Conferencia de 2022, fue el lugar “más hermoso de su carrera”.

“Nunca he sentido un ambiente tan increíble alrededor de un equipo de fútbol, el (Estadio) Olímpico siempre lleno, lo que la gente siente por los jugadores. ¿El nivel de exigencia es alto? No es un drama, porque luego, cuando ganamos la ‘Conference’, la fiesta fue una locura: ni siquiera en los triunfos que tuve en ‘Champions’ vi escenas así. Pero mi etapa en la Roma terminó”, añadió.

Y dijo del fútbol italiano que “no es distinto a los demás": “Sólo que aquí cíclicamente se logra investigar y hacer limpieza”.

“Os pongo el ejemplo de Portugal: mucha gente se pregunta por qué un país de 10 millones de habitantes logra ir a los Mundiales y tener tantos jugadores tan buenos que terminan en los mejores equipos de las ligas de Europa”, defendió, al agregar: “Venid a ver cómo se organizan los torneos juveniles. Basta eso para entenderlo. Y, tal vez, copiar”. EFE

José Mourinho Benfica Real Madrid
Más contenido de esta sección
G-UQWPFXkAAuHzT.jpeg
Fútbol Internacional
El “10” que se nacionalizó paraguayo
David González, jugador de Racing a préstamo en Cuenca, adquirió la nacionalidad paraguaya.
Abril 28, 2026 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
HHH.jpg
Fútbol Internacional
Andrada afronta hasta 15 partidos de suspensión por su puñetazo a un rival
El argentino Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, podría ser sancionado con hasta 15 partidos de suspensión por el puñetazo que le propinó el pasado domingo al capitán del S. D. Huesca, Jorge Pulido, durante el derbi aragonés de la jornada 37 de la Segunda División española de fútbol.
Abril 28, 2026 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-JUVENTUS
Fútbol Internacional
Ni Milan ni Juventus arriesgan
Milan y Juventus empataron este domingo (0-0) en un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones, en un partido marcado por la falta de puntería y la prudencia de ambos equipos, que evitaron arriesgar en exceso para no comprometer puntos clave en la recta final del campeonato.
Abril 26, 2026 05:58 p. m.
HG1qqb2WoAACFrs.jpg
Fútbol Internacional
Chelsea clasifica a la final de la FA Cup
El argentino Enzo Fernández, sancionado con dos partidos por su club por las declaraciones sobre su futuro a principios de abril, consiguió el perdón de la grada tras anotar el tanto que le dio el pase al Chelsea a la final de la FA Cup cuatro años después, tras derrotar al Leeds United (1-0).
Abril 26, 2026 01:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona liquida la Liga
El Barcelona, con goles de Fermín y Rashford, ganó 0-2 al Getafe y liquidó la Liga, inalcanzable para el Real Madrid, que terminó la jornada a once puntos del líder cuando apenas quedan quince en juego.
Abril 25, 2026 04:13 p. m.
 · 
Redacción D10
HGxGYhfb0AAN0K7.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal gana su primera final
Al Arsenal aún le queda mucho por decir en esta Premier League. En su primera final tras perder el liderato frente al Manchester City, los ‘Gunners’ se impusieron con un golazo de Eberechi Eze al Newcastle United
Abril 25, 2026 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más