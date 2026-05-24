Belgrano conquista el primer título de élite en 121 años de historia

Dos goles de Nicolás ‘Uvita’ Fernández en los últimos cinco minutos (ms.85 y 88) le permitieron al elenco cordobés coronarse en la elite desde su constitución como club deportivo el 19 de marzo de 1905 en la ciudad cordobesa de Alberdi.

Facundo Colidio (m.18) y Tomás Galván (m.59) habían adelantado dos veces a River, mientras que Leonardo Morales (m.26) estableció el primer empate del partido jugado en el Estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

La consagración de Belgrano se dio tras eliminar en octavos de final a Talleres (1-0), en cuartos de final a Unión de Santa Fe (2-0) y en semifinales a Argentinos Juniors tras superar una tanda de penaltis por 4-3 que sucedió a un empate 1-1 en tiempo reglamentario.

Con una certera definición de Facundo Colidio River se puso en ventaja en el minuto 18 tras una habilitación de Galván, pero apenas 8 minutos después Leonardo Morales empató con un remate de cabeza.

En el segundo tiempo tras un pase de Colidio el que volvió a poner adelante en el tanteador a River fue Tomás Galván con un remate cruzado.

Pero en los minutos finales una mano en el área de Lautaro Rivero le dio un penalti que convirtió Nicolás ‘Uvita’ Fernández, y tres minutos después el mismo goleador ingresado definió en el área, tras un pase de Franco ‘Mudo’ Vázquez.

Eduardo Coudet, técnico de River, fue expulsado en el minuto 91 luego de una crítica fuerte al árbitro Yael Falcón Pérez tras la convalidación del penalti del empate vía VAR, luego de tres minutos de revisión.

Belgrano de Córdoba como campeón del fútbol argentino logró el pasaporte a la Copa Libertadores 2027 y disputará a fin de año el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura.

Con una certera definición de Facundo Colidio River se puso en ventaja en el minuto 18 tras una habilitación de Galván, pero apenas 8 minutos después Leonardo Morales empató con un remate de cabeza.

En el segundo tiempo tras un pase de Colidio el que volvió a poner adelante en el tanteador a River fue Tomás Galván con un remate cruzado.

Pero en los minutos finales una mano en el área de Lautaro Rivero le dio un penalti que convirtió Nicolás ‘Uvita’ Fernández, y tres minutos después el mismo goleador ingresado definió en el área, tras un pase de Franco ‘Mudo’ Vázquez.

Eduardo Coudet, técnico de River, fue expulsado en el minuto 91 luego de una crítica fuerte al árbitro Yael Falcón Pérez tras la convalidación del penalti del empate vía VAR, luego de tres minutos de revisión.

Belgrano de Córdoba como campeón del fútbol argentino logró el pasaporte a la Copa Libertadores 2027 y disputará a fin de año el Trofeo de Campeones ante el vencedor del Torneo Clausura. EFE