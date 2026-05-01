01 may. 2026
Fútbol Internacional

Mourinho: “Del Real Madrid nadie habló conmigo”

El portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, aseguró este viernes que “nadie” del Real Madrid le ha contactado para plantear una posible vuelta al banquillo del equipo español.

Mayo 01, 2026 12:13 p. m. • 
Por Redacción D10
José Mourinho

A José Mourinho le queda un año de contrato con el Benfica.

Foto: Gentileza - Benfica

“Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el fútbol como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid”, respondió Mourinho durante la rueda de prensa previa al partido que su equipo, segundo en la Liga de Portugal, disputará este sábado contra el Famalicão, quinto en la tabla.

Mourinho, que entrenó al equipo merengue entre 2010 y 2013 y que acumula títulos en España, Inglaterra, Italia y Portugal -entre ellos dos de Liga de Campeones, una con el Oporto y otra con el Inter de Milán-, se expresó así al ser cuestionado sobre los rumores de una posible marcha a la capital española.

Al ser preguntado también sobre su renovación en el Benfica, el técnico se limitó a recordar que le queda un año de contrato con los lisboetas.

“No puedo adelantar nada. Ya le dije a su colega que sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está”, expuso.

El nombre de Mourinho, de 63 años, ha aparecido en la prensa portuguesa e internacional como posible sustituto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid.

Aun así, en una entrevista publicada este miércoles por el diario italiano Il Giornale, Mourinho aclaró que no se plantea su salida y que su objetivo es llevar a las ‘águilas’ a la Liga de Campeones.

El Benfica va en segunda posición de la tabla en la trigésima segunda jornada de la Liga de Portugal, con 75 puntos, a siete puntos del líder Oporto.

Real Madrid José Mourinho
Redacción D10
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