20 ene. 2026
Fútbol Internacional

Árbitros inician en Conmebol jornadas de capacitación

Árbitros de Sudamérica iniciaron este lunes en Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), una serie de jornadas de capacitación de cara a la temporada de partidos internacionales de 2026.

Enero 19, 2026 07:20 p. m.
DSC09335.jpg

Jornada de capacitación para árbitros en la Conmebol.

Foto: Gentileza.

La preparación, que equivale a una pretemporada para los árbitros Conmebol de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, evaluará el estado físico y técnico de los jueces y permitirá unificar criterios sobre la aplicación del reglamento, dijo a periodistas el presidente de la Comisión de Árbitros, Enrique Cáceres.

“Son 150 árbitros que van a venir en tres etapas, donde 42 árbitras, entre centrales y asistentes, están siendo involucradas en este trabajo”, apuntó Cáceres.

El dirigente explicó que cada etapa de la pretemporada contempla trabajos de cuatro días, con al menos 50 jueces por vez, que serán sometidos a revisiones físicas y exámenes prácticos sobre el conocimiento de las reglas de juego, al tiempo que completarán partidos de entrenamiento de campo con jugadores.

Consultado sobre el nivel del arbitraje en Sudamérica, Cáceres dijo sentirse “muy satisfecho”, aunque matizó que “siempre hay cuestiones para mejorar” en esta área.

Los trabajos se mantendrán hasta el próximo 1 de febrero.

Árbitros Conmebol
