Paraguay desciende un lugar tras revelarse nuevo ranking FIFA

Este lunes 19 de enero la FIFA dio a conocer el nuevo ranking FIFA en el que Paraguay bajó un lugar, luego de que se disputara la final de la Copa Africana de Naciones, con Senegal y Marruecos como protagonistas.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se ubica en la actual clasificación en el puesto 40, recordando que el 2025 terminó ubicado en el puesto 39.

El máximo organismo del fútbol mundial actualizó su lista tras la final de la Copa África, en la que Senegal se impuso a Marruecos por 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga.

Justamente las dos selecciones africanas subieron varias posiciones en el ranking FIFA, lo cual sigue encabezada por España, seguida de cerca por Argentina.

El cambio más significativo es la entrada de Marruecos entre las diez mejores naciones del mundo. La subcampeona de África asciende tres posiciones, de la undécima a la octava, gracias a su rendimiento en el torneo continental. Bajó del top 10 a Croacia.

Nuevo ranking FIFA enero 2026:

1. España - 1877.18

2. Argentina - 1873.33

3. Francia - 1870

4. Inglaterra - 1834.12

5. Brasil - 1760.46

6.Portugal - 1760.38

7. Países Bajos - 1756.27

8. Marruecos - 1736.57

9. Bélgica - 1730.71

10. Alemania - 1724.15

14. Colombia - 1701

16- México - 1675.75

17- Uruguay - 1672.62

23- Ecuador - 1591.73

33- Panamá - 1539.47

40- Paraguay - 1501.5

50- Venezuela - 1465.22

51- Costa Rica - 1464.24

53- Perú - 1459.57

55- Chile - 1457.84

65- Honduras - 1379.54

76- Bolivia - 1330.52

94- Guatemala - 1245.77

99- El Salvador - 1226.65

131- Nicaragua - 1116.86

142- R. Dominicana - 1077.49

156- Puerto Rico - 1020.07

166- Cuba - 980.49