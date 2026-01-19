20 ene. 2026
Fútbol Internacional

Paraguay desciende un lugar tras revelarse nuevo ranking FIFA

La Selección de Paraguay, clasificada a la Copa del Mundo 2026, bajó un peldaño después de la disputa de la Copa África que consagró a Senegal.

Enero 19, 2026 04:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay.jfif

La Selección de Paraguay había conseguido una victoria en el amistoso vs. México, fue 2-1 a finales del 2025.

Este lunes 19 de enero la FIFA dio a conocer el nuevo ranking FIFA en el que Paraguay bajó un lugar, luego de que se disputara la final de la Copa Africana de Naciones, con Senegal y Marruecos como protagonistas.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se ubica en la actual clasificación en el puesto 40, recordando que el 2025 terminó ubicado en el puesto 39.

El máximo organismo del fútbol mundial actualizó su lista tras la final de la Copa África, en la que Senegal se impuso a Marruecos por 1-0 con un gol de Pape Gueye en la prórroga.

Justamente las dos selecciones africanas subieron varias posiciones en el ranking FIFA, lo cual sigue encabezada por España, seguida de cerca por Argentina.

El cambio más significativo es la entrada de Marruecos entre las diez mejores naciones del mundo. La subcampeona de África asciende tres posiciones, de la undécima a la octava, gracias a su rendimiento en el torneo continental. Bajó del top 10 a Croacia.

Nuevo ranking FIFA enero 2026:

1. España - 1877.18

2. Argentina - 1873.33

3. Francia - 1870

4. Inglaterra - 1834.12

5. Brasil - 1760.46

6.Portugal - 1760.38

7. Países Bajos - 1756.27

8. Marruecos - 1736.57

9. Bélgica - 1730.71

10. Alemania - 1724.15

14. Colombia - 1701

16- México - 1675.75

17- Uruguay - 1672.62

23- Ecuador - 1591.73

33- Panamá - 1539.47

40- Paraguay - 1501.5

50- Venezuela - 1465.22

51- Costa Rica - 1464.24

53- Perú - 1459.57

55- Chile - 1457.84

65- Honduras - 1379.54

76- Bolivia - 1330.52

94- Guatemala - 1245.77

99- El Salvador - 1226.65

131- Nicaragua - 1116.86

142- R. Dominicana - 1077.49

156- Puerto Rico - 1020.07

166- Cuba - 980.49

Fútbol Internacional Selección Paraguaya FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
7072d7b7c0d6043477bbaa38febaed5949a5cb50.jpg
Fútbol Internacional
Senegal se corona en Marruecos en una final que roza el escándalo
Un gol del delantero del Villarreal Pape Gueye al inicio de la prórroga coronó como campeón de la Copa de África a Senegal en una final marcada por la polémica.
Enero 18, 2026 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
incendio chile.jpg
Fútbol Internacional
Amistoso suspendido por emergencia de incendios en el sur de Chile
El amistoso internacional entre Universidad de Chile y Racing de Argentina quedó suspendido debido a la emergencia ocasionada por incendios forestales.
Enero 18, 2026 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
G-4kr6DW8AARCrR.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal se estrella ante Sels
El Arsenal, ni con fútbol directo ni con balones al área ni con acciones veloces ni con lanzamientos lejanos, fue capaz de marcar ante el Nottingham Forest que tuvo la inspiración de su portero, el belga Matz Sels.
Enero 17, 2026 04:58 p. m.
 · 
Redacción D10
G-41F-0XAAAJMWV.jpg
Fútbol Internacional
Bayern Múnich golea al Leipzig tras sufrir en la primera parte
Bayern Múnich goleó a domicilio al RB Leipzig tras haber sufrido mucho en la primera parte, en un partido en el que celebró la reaparición de Jamal Musiala tras seis meses de baja.
Enero 17, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G-4qDBxWQAEME_z.jpg
Fútbol Internacional
Nigeria se queda con el tercer puesto de la Copa África
Nigeria derrotó a Egipto en tanda de penales para quedarse con el tercer lugar de la Copa África.
Enero 17, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
G-30AgTWUAAf311.jpg
Fútbol Internacional
Lautaro marca el camino para el Inter
Con un solitario gol en la primera mitad, trabajado y generado junto a la perla Pio Esposito, el argentino Lautaro Martínez señaló este sábado otra vez el camino del Inter de Milán hacia el ‘Scudetto’, protagonista absoluto de la victoria ante el Udinese.
Enero 17, 2026 01:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más