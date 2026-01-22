22 ene. 2026
Fútbol Internacional

Flamengo, entre los más millonarios

Por segundo año consecutivo, el Flamengo de Brasil se ubica en el top 30 de los clubes más millonarios del mundo, el mejor financiado de América.

Enero 22, 2026 02:36 p. m. • 
Por Redacción D10
Copa Libertadores: Flamengo - Palestino

Pedro (d) de Flamengo celebra un gol en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palestino.

Foto: Antonio Lacerda/EFE

El Flamengo sigue haciendo historia al consolidarse, por segundo año consecutivo, como uno de los 30 clubes con mayores ingresos del mundo, según el prestigioso informe Deloitte Football Money League.

En la temporada 2024/25, el club brasileño alcanzó la posición número 29 del ranking global con una facturación de 202,7 millones de euros. Este logro es especialmente relevante al tratarse del único equipo fuera del eje europeo en figurar en esta selecta lista, superando incluso a clubes tradicionales de ligas como la Serie A italiana o la Premier League inglesa.

El crecimiento financiero del Mengao se debe a una gestión eficiente que ha diversificado sus fuentes de ingresos, destacando la venta de jugadores, los
derechos de transmisión y las recaudaciones por las entradas.

A nivel global, el informe de Deloitte muestra un mercado del fútbol en plena expansión, donde los 20 clubes más ricos superaron por primera vez los 12.000 millones de euros en ingresos conjuntos.

El Real Madrid mantiene el liderazgo mundial como el único club capaz de facturar más de 1.000 millones de euros por segundo año seguido. En este contexto de potencias económicas, la permanencia del Flamengo entre los 30 mejores refuerza su marca internacional y proyecta un futuro aún más sólido, especialmente con su participación garantizada en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA.

Ránking del 1 al 30

1. Real Madrid – 1.161 mil millones
2. Barcelona – 974,8 millones de euros
3. Bayern Múnich – 860,6 millones de euros
4. París Saint-Germain – 837 millones de euros
5. Liverpool – 836,1 millones de euros
6. Manchester City – 829,3 millones de euros
7. Arsenal – 821,7 millones de euros
8. Manchester United – 793,1 millones de euros
9. Tottenham – 672,6 millones de euros
10. Chelsea – 584,1 millones de euros
11. Inter de Milán – 537,5 millones de euros
12. Borussia Dortmund – 531,3 millones de euros
13. Atlético de Madrid – 454,5 millones de euros
14. Aston Villa – 450,2 millones de euros
15. Milán – 410,4 millones de euros
16. Juventus – 401,7 millones de euros
17. Newcastle – 398,4 millones de euros
18. Stuttgart – 296,3 millones de euros
19. Benfica – 283,4 millones de euros
20. West Ham – 276 millones de euros
21. Eintracht Frankfurt – 269,9 millones de euros
22. Brighton – 238,7 millones de euros
23. Everton – 234 millones de euros
24. Crystal Palace – 232,5 millones de euros
25. Bournemouth – 218,5 millones de euros
26. Roma – 216,3 millones de euros
27. Wolverhampton – 206,3 millones de euros
28. Brentford – 206 millones de euros

Flamengo Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Oswaldo Vizcarrondo.jpg
Fútbol Internacional
Oswaldo Vizcarrondo, confirmado en Venezuela
Oswaldo Vizcarrondo, recordado en nuestro país por su paso como jugador en Olimpia, fue confirmado de manera oficial como seleccionador de Venezuela.
Enero 20, 2026 04:01 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BOURNEMOUTH
Fútbol Internacional
El Brighton salva un empate con una chilena en el minuto 91
El Brighton, que contó con el paraguayo Diego Gómez hasta el minuto 66, evitó la derrota en el minuto 91, gracias a un tanto conseguido de chilena por Charalampos Kostoulas.
Enero 19, 2026 07:37 p. m.
 · 
Redacción D10
DSC09335.jpg
Fútbol Internacional
Árbitros inician en Conmebol jornadas de capacitación
Árbitros de Sudamérica iniciaron este lunes en Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), una serie de jornadas de capacitación de cara a la temporada de partidos internacionales de 2026.
Enero 19, 2026 07:20 p. m.
Paraguay.jfif
Fútbol Internacional
Paraguay desciende un lugar tras revelarse nuevo ranking FIFA
La Selección de Paraguay, clasificada a la Copa del Mundo 2026, bajó un peldaño después de la disputa de la Copa África que consagró a Senegal.
Enero 19, 2026 04:49 p. m.
 · 
Redacción D10
CAF Africa Cup of Nations 25 final - Senegal vs Morocco
Fútbol Internacional
Brahim rompe el silencio tras fallar un penal en la final de la Copa África
Brahim Díaz pudo ser el héroe de Marruecos, pero su penal ejecutado a lo Panenka durmió en los brazos del portero de Senegal. Perdió la final y desde ese momento se convirtió en el villano más grande del país.
Enero 19, 2026 02:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Real Sociedad.jpg
Fútbol Internacional
Barcelona cae ante la Real Sociedad y su ventaja se reduce a un punto
La Real Sociedad doblegó este domingo por 2-1 al Barcelona que ahora ve su ventaja sobre el Real Madrid reducida a un solo punto.
Enero 18, 2026 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más