Flamengo, entre los más millonarios

El Flamengo sigue haciendo historia al consolidarse, por segundo año consecutivo, como uno de los 30 clubes con mayores ingresos del mundo, según el prestigioso informe Deloitte Football Money League.

En la temporada 2024/25, el club brasileño alcanzó la posición número 29 del ranking global con una facturación de 202,7 millones de euros. Este logro es especialmente relevante al tratarse del único equipo fuera del eje europeo en figurar en esta selecta lista, superando incluso a clubes tradicionales de ligas como la Serie A italiana o la Premier League inglesa.

El crecimiento financiero del Mengao se debe a una gestión eficiente que ha diversificado sus fuentes de ingresos, destacando la venta de jugadores, los

derechos de transmisión y las recaudaciones por las entradas.

A nivel global, el informe de Deloitte muestra un mercado del fútbol en plena expansión, donde los 20 clubes más ricos superaron por primera vez los 12.000 millones de euros en ingresos conjuntos.

El Real Madrid mantiene el liderazgo mundial como el único club capaz de facturar más de 1.000 millones de euros por segundo año seguido. En este contexto de potencias económicas, la permanencia del Flamengo entre los 30 mejores refuerza su marca internacional y proyecta un futuro aún más sólido, especialmente con su participación garantizada en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA.

Ránking del 1 al 30

1. Real Madrid – 1.161 mil millones

2. Barcelona – 974,8 millones de euros

3. Bayern Múnich – 860,6 millones de euros

4. París Saint-Germain – 837 millones de euros

5. Liverpool – 836,1 millones de euros

6. Manchester City – 829,3 millones de euros

7. Arsenal – 821,7 millones de euros

8. Manchester United – 793,1 millones de euros

9. Tottenham – 672,6 millones de euros

10. Chelsea – 584,1 millones de euros

11. Inter de Milán – 537,5 millones de euros

12. Borussia Dortmund – 531,3 millones de euros

13. Atlético de Madrid – 454,5 millones de euros

14. Aston Villa – 450,2 millones de euros

15. Milán – 410,4 millones de euros

16. Juventus – 401,7 millones de euros

17. Newcastle – 398,4 millones de euros

18. Stuttgart – 296,3 millones de euros

19. Benfica – 283,4 millones de euros

20. West Ham – 276 millones de euros

21. Eintracht Frankfurt – 269,9 millones de euros

22. Brighton – 238,7 millones de euros

23. Everton – 234 millones de euros

24. Crystal Palace – 232,5 millones de euros

25. Bournemouth – 218,5 millones de euros

26. Roma – 216,3 millones de euros

27. Wolverhampton – 206,3 millones de euros

28. Brentford – 206 millones de euros