Medvedev se interpone otra vez en el camino de Davidovich

lcaraz y las eliminaciones de Jannik Sinner y Alexander Zverev amplían las posibilidades del ruso que tiene como principal adversario por el título al serbio Novak Djokovic, que va por el otro lado del cuadro.

MEdvedev, finalista este año en Halle, batido por el uzbeko Alexander Bublik, jugará con el estadounidense Learner Tien que ganó al británico Cameron por 7-6(4) y 6-3.