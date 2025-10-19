Medvedev rompe una sequía de 29 meses

Medvedev, número 14 de la ATP, llegaba tras caer en la final del torneo de Halle, disputado sobre hierba. Con este título, rompe una sequía que ha durado 29 meses, en la que ha sido su primera final en cancha rápida desde Indian Wells en 2024.

Además, el ruso consigue su vigesimoprimer campeonato de su carrera y, como es habitual, lo hace en una ciudad en la que nunca lo había conseguido. Hasta el momento, ya son 21 títulos en 21 ciudades diferentes.

En un encuentro que superó ligeramente las dos horas y media de duración, Medvedev desplegó un gran tenis durante un primer set apretado, que daría alas a un combativo Moutet en el segundo, en el que mostró la solidez de su primer servicio. En el último y definitivo, el disminuyó los errores no forzados y conectó nueve puntos ganadores para llevarse el duelo. EFE