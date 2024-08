“Mbappé es un líder sobre el campo”

“Es increíble. Antes ya me lo parecía, pero ahora que puedo jugar con él veo sus detalles, su velocidad, su calidad y lo mucho que trabaja. Es un líder sobre el campo. La gente llevaba mucho tiempo hablando de que iba a venir, así que parece que lleve con nosotros más tiempo. Es un fantástico vestuario y vamos a darle la bienvenida como hemos hecho con todos”, indicó.

“Es un jugador capaz de escribir su propia historia. Siempre lo hace bien para sus equipos y una vez más lo ha hecho hoy. Está muy bien haber participado en su primer gol y espero darle más de una asistencia en lo que queda de temporada”, señaló también en rueda de prensa en el Estadio Nacional de Varsovia.

En relación a su ubicación en el campo aseguró que no le importa dónde jugar y que se siente cómodo “en cualquier posición” para ayudar al equipo: “Hoy he caído un poco a la izquierda, pero el fútbol fluye. Es más fácil marcar goles si juego más cerca de la portería contraria, pero tal vez esta temporada me tendré que adaptar. Me parece bien, quiero hacerlo bien”.

Bellingham se refirió también a sus problemas en el hombro y a una posible operación: “Me siento muy bien. He trabajado muchísimo durante la pretemporada. La protección que llevaba era una prevención, hacia el final de temporada me había molestado así que llevarla me ayudaba”.

“Debo confiar en el trabajo que estoy haciendo con Pintus y el resto del cuerpo técnico y los preparadores físicos. Son grandes profesionales. En el fútbol puede pasar cualquier cosa y ya lo hablaremos con el club. De momento quiero centrarme en jugar al fútbol lo mejor posible”, agregó.

Del Atalanta opinó que es un equipo que dificulta mucho al rival porque sus jugadores “se mueven y hay muchísimas rotaciones entre ellos": “Nos han desorganizado en la primera mitad. Ha sido una semana complicada de preparación porque sabíamos que iban a salir con muchísima intensidad y presión individual. En la segunda parte el partido se ha abierto y hemos sido capaces de dominar. Es un gran honor ganar a un equipo tan bueno como el de hoy”.

Asimismo analizó el respaldo recibido desde la grada: “El apoyo del público ha sido fantástico. Desde el aeropuerto al hotel. Siempre es bonito salir a jugar ante otro público que no siempre tiene la oportunidad de verte. Me gusta dejarles el recuerdo de un partido que les haya gustado ver. Les agradezco mucho que hayan venido a vernos. Espero que se vayan contentos”.