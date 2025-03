Matheus Cunha considera que Brasil está al mismo nivel que Argentina

“Reconozco y tengo el mayor respeto por el momento de ellos, pero sinceramente no considero que estén por encima de nosotros”, afirmó el centrocampista del Wolverhampton inglés en la rueda de prensa que concedió este domingo en el hotel de Brasilia en que la selección brasileña está concentrada.

Cunha dijo que los protagonistas del mayor clásico sudamericano del martes parten en igualdad de condiciones pese a que Argentina es actualmente campeona mundial, de la Copa América y líder indiscutible en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas mundialistas, y a que Brasil no vence a su mayor rival desde hace seis años.

Según el centrocampista, los talentos individuales brasileños equilibran el mejor momento de Argentina como equipo.

“Ellos tienen todo el mérito por lo que han conseguido, pero, en cuanto a capacidad individual, tenemos un nivel tan alto como el de ellos”, subrayó.

Admitió que el momento de confianza sí puede ser un factor diferencial en el partido, ya que Argentina lucha por dejar garantizada su clasificación al Mundial y Brasil por no perder posiciones, pero aseguró que en la cancha son once contra once y que los brasileños tienen condiciones para conseguir la victoria.

“Tanto ellos como nosotros nos respetamos y en la cancha cualquiera puede vencer”, dijo el centrocampista, que a sus 25 años ha pasado por clubes como Atlético de Madrid, Hertha Berlín, Leipzig y Sion.

Según Cunha, lo que escucha de los argentinos con los que ha tenido que compartir vestuario o competir en Europa es respeto por la selección brasileña.

Agregó que, personalmente, tiene muy buenos recuerdos de sus enfrentamientos con Argentina desde que integraba las selecciones juveniles brasileñas, ya que nunca perdió.

“Tengo recuerdos maravillosos. Nunca perdí ante Argentina y espero seguir así. En mi debut (con la selección absoluta) por poco los vencimos (0-0 en Buenos Aires en 2021) y el partido del preolímpico fue de gran importancia para mí", señaló al recordar de un clásico con la sub-23 en 2020 en que Brasil se impuso por 3-0 con dos goles suyos.

Tras vencer con dificultades a Colombia el jueves, Brasil visitará el martes a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires en un partido en el que los locales y vigentes campeones mundiales pueden dejar garantizada su clasificación al Mundial de 2026.

Mientras que Argentina, líder en la clasificación con 28 puntos, solo necesita un empate en casa para garantizar matemáticamente su cupo al próximo Mundial, Brasil, tercera con 21, necesita urgentemente seguir sumando puntos para mantenerse entre los seis primeros y no volver a caer a las posiciones amenazadas.