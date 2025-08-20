20 ago. 2025
Eliminatorias

Gustavo Alfaro prepara tres grandes novedades

El entrenador argentino de la Selección Paraguaya prepara algunos nombres nuevos en la convocatoria para el combo final de las Eliminatorias.

Agosto 20, 2025 04:23 p. m. 
Por Redacción D10
ronaldo martinez.jfif

Ronaldo Martínez celebra un gol de Platense.

Foto: Gentileza

Paraguay ya se encuentra pensando en el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas, a disputarse en septiembre próximo. Para lo cual el entrenador argentino, Gustavo Alfaro, tiene prácticamente decidido qué jugadores utilizará a fin de cerrar la clasificación paraguaya al Mundial 2026.

En este sentido, las ausencias de los lesionados y anteriormente citados, Ronaldo Dejesús e Isidro Pitta, tienen ya nombres que las cubran, a pesar de que no se ha dado a conocer hasta ahora cuáles fueron los futbolistas reservados para el combo.

Para reemplazar al defensor será citado el jugador del Spartak ruso, Alexis Duarte; mientras que para ocupar el lugar del delantero será llamado el futbolista del Platense argentino, Ronaldo Martínez.

“Sueño con estar en la selección, pero hasta ahora nada me llegó (de la convocatoria). Si llega, seguro me avisan mañana (por hoy) en el club”, dijo Martínez a Universo 970, respecto de su más que posible llamado.

Finalmente, otro que sería novedad es el defensor del Inter brasileño, Alan Benítez, quien llegó hace unos meses al fútbol del vecino país y, a pesar de ser suplente, suele contar con minutos.

Ronaldo Martínez Alan Benítez Alexis Duarte
Redacción D10
