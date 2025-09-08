08 sept. 2025
Marruecos clasifica al Mundial

La goleada de Marruecos ante Níger (5-0) en el flamante estadio, recién inaugurado, Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, convirtió al combinado de Waild Regragui en el primer equipo de África en lograr el billete para el Mundial 2026 y el decimoséptimo en total.

Septiembre 08, 2025 07:57 a. m. 
marruecos_62932183.jpg

Celebra. Marruecos anticipa su clasificación al Mundial.

El combinado marroquí sumó su sexta victoria seguida ante Níger, que jugó con un futbolista menos tras la expulsión de Latif Goumey en el minuto 26.

El triunfo obtenido por el cuadro que capitanea el jugador del Real Madrid Brahim Díaz sitúa a Marruecos con 18 puntos, ocho más que Tanzania, segunda del Grupo E cuando faltan dos jornadas para cerrar el quinteto. En la zona africana, solo el primero de cada uno de los nueve grupos obtiene el pase directamente para el Mundial. La otra plaza, la décima para África, será para uno de los segundos clasificados.

