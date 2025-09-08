Marruecos clasifica al Mundial

El combinado marroquí sumó su sexta victoria seguida ante Níger, que jugó con un futbolista menos tras la expulsión de Latif Goumey en el minuto 26.

El triunfo obtenido por el cuadro que capitanea el jugador del Real Madrid Brahim Díaz sitúa a Marruecos con 18 puntos, ocho más que Tanzania, segunda del Grupo E cuando faltan dos jornadas para cerrar el quinteto. En la zona africana, solo el primero de cada uno de los nueve grupos obtiene el pase directamente para el Mundial. La otra plaza, la décima para África, será para uno de los segundos clasificados.