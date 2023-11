Marcelo Gallardo parte rumbo a Arabia Saudí para unirse al Al-Ittihad

El entrenador argentino Marcelo Gallardo, sin equipo desde que hace un año se despidió de River Plate, partió este sábado a Arabia Saudí para unirse a la dirección técnica del equipo Al-Ittihad, donde, afirmó, “hay mucho para desarrollar”.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal”, dijo Gallardo a los medios presentes en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en la localidad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, antes de embarcar hacia Medio Oriente.

“Hay mucho para desarrollar. Me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que está todavía con cierta virginidad”, argumentó el “Muñeco”.

Al-Ittihad es el último campeón de la liga de Arabia Saudita y cuenta con figuras como Karim Benzema, Fabinho, Luiz Felipe y N´Golo Kanté.

“Es un mercado que me abre un poquito la cabeza. Algo diferente. Eso me motiva y me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar”, contó Gallardo, después de un año que estuvo “fuera del fútbol”.

El 13 de noviembre de 2022, Gallardo afrontó en Mendoza (oeste de Argentina) su último partido como entrenador del River Plate, con un amistoso contra el Betis español, que dirige otro ex de River, el chileno Manuel Pellegrini, en el que el ‘Millonario’ se impuso por 4-0 a los sevillanos.

El ‘Muñeco’, que ha sido sustituido en el banquillo riverplatense por otro hombre de la casa, Martín Demichelis, obtuvo 14 títulos en 8 años y medio.

“Me embarqué en este proyecto lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, destacó Gallardo respecto de Al-Ittihad.

Gallardo se lleva a su equipo técnico a su nuevo desafío: “Estamos con muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de poder vivir esta experiencia que es totalmente diferente a todas. Estoy contento”.

El técnico agregó que al poco tiempo tienen como “desafío hermoso” el Mundial de Clubes, desde el 12 de diciembre próximo en Arabia Saudita: “Nos pone a prueba muy rápidamente y eso está bueno”.

Con Gallardo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021. EFE