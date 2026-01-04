04 ene. 2026
Fútbol Internacional

Manchester United, frustración a frustración

Manchester United sólo empató contra el Leeds United y reincidió de nuevo en esa irregularidad que aún le separa de la competencia en los puestos de Champions League.

Enero 04, 2026 12:15 p. m. • 
Por Redacción D10
G90jcCPW8AA2cSC.jpg

Manchester United igualó ante el Leeds United por la Premier League de Inglaterra.

Partido de máxima rivalidad, con vitola de derbi, el Manchester United sólo empató contra el Leeds United, reincidió de nuevo en esa irregularidad que aún le separa de la competencia por la Liga de Campeones y salvó un punto por la rápida reacción de Matheus Cunha al 1-0 anotado por Brenden Aaronson.

Entre los vaivenes que se mueve la cuarta posición de la liga inglesa, en la que está el peor Liverpool en años, con seis derrotas ya este curso, los ‘Diablos Rojos’ son incapaces aún de dar el paso, de sentirse aspirante a la ‘Champions’, por más que el propio devenir del torneo, sobre todo los resultados ajenos, aportan opciones que parecían descartadas según el transcurso de cada semana.

Pero, cada oportunidad que se le ofrece al Manchester United, sólo provoca más desasosiego en Ruben Amorim y sus futbolistas, que sólo han ganado una de sus últimas cinco citas o tres de las once jornadas más recientes, además con el susto final de una mano de Matheus Cunha que golpeó previamente en el pie. Era ya el minuto 91 del duelo.

Este domingo pudo ganar, pero también pudo perder. Es el filo en el que se mueve un equipo que no es fiable, que, por momentos, demuestra ambición y recursos, en la misma medida que proyecta una sensación de superioridad. Pero que, de repente, también, es un grupo vulnerable, al que el Leeds, el decimosexto de la ‘Premier’, le puso en aprietos.

Anulado un gol a Matheus Cunha al inicio del duelo, la intensidad marcó el partido, a un ritmo alto, con un inicio más dominador del Manchester United, pero con tantas ocasiones para uno y para otro en el primer tiempo. Una para cada uno: el Leeds rozó primero el 1-0, después lo hicieron los ‘Diablos Rojos’, con un testarazo de Yoro al que voló, pleno de reflejos, el portero Perri.

El guardameta, casi bajo palos, a poco más de un metro del rematador, sacó la mano derecha para desviar lo justo el balón por encima del larguero, ante la incredulidad del defensa por una intervención extraordinaria, que aplacó otro de los acercamientos del conjunto dirigido por Ruben Amorim, al que le faltó precisión en los últimos metros.

Su debe fue aún más defensivo. Su gol en contra, el 1-0 en el minuto 62, es una concesión inasumible, impropia de un equipo con tales futbolistas, más aún de alguien que quiere aspirar a la Liga de Campeones. Es inconcebible la forma con la que entregó el balón en su medio campo, pero lo es aún más el despiste de Heaven frente a Brenden Aaronson.

El central tenía ventaja, visible, pero su reacción fue tardía, contemplativa, superado por la velocidad que sí le imprimió el atacante del Leeds, que luego cruzó el balón con la derecha frente a la salida de Lammens. Un contratiempo del que se repuso a toda velocidad el Manchester United con Matheus Cunha, sólo tres minutos después.

Ya había entrado, justo después del 1-0, Josuha Zirkzee, cuyo futuro es noticia en este mercado de invierno. El atacante neerlandés fue el pasador del gol de su compañero brasileño. La media salida de Perri, el espacio que le concedió a Cunha, hizo aún más fácil la definición del exdelantero del Atlético de Madrid.

Sólo es su cuarto gol en esta temporada en la competición liguera, ya por los 17 encuentros disputados. El mejor anotador del United es Bryan Mbeumo, ahora en la Copa África. Benjamin Sesko sólo ha sumado dos goles en esta ‘Premier’. Entre los tres, con 12 tantos con la primera vuelta ya jugada, se gastó en verano 226 millones de euros.

- Ficha técnica:

1 - Leeds United: Perri; Bornauw (Gnonto, m. 80), Bijol, Strujik; Justin, Aaronson (Piroe, m. 88), Stach, Gruev (Tanaka, m. 80), Gudmunsson; Carlvert-Lewin y Okafor (Nmecha, m. 75).

1 - Manchester United: Lammens; Yoro (Zirkzee, m. 63), Heaven, Lisandro Martínez; Dalot, Casemiro, Ugarte, Shaw; Dorgu, Sesko, Cunha.

Goles: 1-0, m. 62: Aaronson. 1-1, m. 65: Cunha.

Árbitro: Jarred Gillett. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Dorgu (m. 33).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la ‘Premier League’ inglesa, disputado en el estadio Elland Road ante unos 37.000 espectadores. EFE

Manchester United Premier League Leeds United
Redacción D10
