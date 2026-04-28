28 abr. 2026
Fútbol Internacional

Andrada afronta hasta 15 partidos de suspensión por su puñetazo a un rival

El argentino Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, podría ser sancionado con hasta 15 partidos de suspensión por el puñetazo que le propinó el pasado domingo al capitán del S. D. Huesca, Jorge Pulido, durante el derbi aragonés de la jornada 37 de la Segunda División española de fútbol.

Abril 28, 2026 10:56 a. m. • 
Por Redacción D10
HHH.jpg

El portero argentino perdió la cabeza y se expone a una dura sanción.

El córdigo disciplinario de la Real Federación Española de Fúrbol (RFEF) establece que una agresión a un rival puede conllevar una sanción de 4 a 12 partidos si no causa lesión, mientras que en caso contrario el castigo aumenta a entre 6 y 15 partidos.

La brutal agresión de Andrada se produjo en el descuento del encuentro, con el Huesca con ventaja en el marcador 1-0, y después de que el colegiado Arcediano Monescillo decidiera la expulsión del jugador del Zaragoza Tasende. El portero fue a protestar y, en un cruce con Pulido, empujó al defensa y vio la segunda amarilla que le costó la expulsión.

Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron sobre el césped y fue entonces cuando el portero argentino perdió lo papeles y le propinó un puñetazo en la cara que le derribó “al suelo” y le causó “un hematoma en el pómulo izquierdo”, según recoge el acta arbitral.

Las disculpas del jugador y la condena del club

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, quiso “pedir disculpas; no tiene excusa lo que ha pasado” nada más terminar el encuentro, mientras que el club “condenó rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible”.

Respecto a Andrada, el club señaló que “analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”, minetras que el guardameta declaró estar “muy arrepentido”, en un vídeo a través de las redes sociales del club.

“No lo volvería a hacer porque una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”, siguió. También se disculpó con Pulido y afirmó que son “colegas” y que se desconectó “en ese momento”. “Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré”, concluyó.

El arquero argentino, de 35 años, llegó al club zaragozano cedido por el CF Monterrey (Rayados) para la temporada en septiembre de 2025 hasta junio próximo, por lo que la sanción podría dejar en el aire su futuro inmediato. .

El Código disciplinario

“Agredir a otro/a sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, (...) se sancionará con supensión de 4 a 12 partidos”, indica el artículo 103.1 del Código Disciplinario de julio de 2026 y ratificado el 3 de marzo de 2026 de la RFEF.

En el caso de que la lesión determinara la baja del ofendido, la suspensión sería de 6 a 15 partidos, según el artículo 103.2.

Sin embargo, en el Artículo 10 de circunstancias atenuantes de la responsabilidad figuran el arrepentimiento espontáneo; la de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente o la de no haber sido sancionado/a con anterioridad en el transcurso de la vida deportiva.

La sanción, que podría conocerse mañana, martes, dependerá así de varios factores, pero dada la brutalidad de la agresión se espera que sea ejemplar.

Y entre los paralelismos más evidentes figuran los 11 partidos de suspensión lal exguardameta y entrenador argentino Germán el “Mono” Burgos por el puñetazo a Óscar Serrano en un Mallorca-Espanyol en 1999.

España Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Betis Real Madrid
Fútbol Internacional
Betis le empata al Real Madrid sobre la hora
Un gol de Héctor Bellerín sobre la bocina le ha dado al Betis un justo empate ante el Real Madrid en un duelo en el que los madridistas se adelantaron con un gol de Vinicius en el minuto 16 y en el que los verdiblancos se estrellaron una y otra vez ante el ucraniano Lunin, estelar.
Abril 24, 2026 06:53 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
Seis partidos al argentino Prestianni por insultos a Vinicius
El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos por “conducta discriminatoria (es decir, homofóba)” al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Abril 24, 2026 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
ggattip.jpg
Fútbol Internacional
“Espero que Lamine se recupere y que complete un Mundial fantástico”
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, aseguró que espera que su pupilo, Lamine Yamal, “se recupere lo antes posible” de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda de la pierna izquierda y que complete un Mundial “fantástico” con España.
Abril 24, 2026 12:18 p. m.
20260424_100407.jpg
Fútbol Internacional
Ramón Sosa convierte doblete de penales en Palmeiras
El paraguayo Ramón Sosa se hizo sentir con dos goles de penal en el triunfo del Palmeiras en la Copa de Brasil.
Abril 24, 2026 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Sanabria
Fútbol Internacional
Antonio Sanabria podría volver a ser titular
La llegada de Jamie Vardy a la Serie A con la camiseta de Cremonese fue una de las historias más llamativas de la temporada 2025-2026 en el Calcio italiano.
Abril 24, 2026 10:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Pep Guardiola
Fútbol Internacional
Italia sueña con Guardiola como seleccionador
El fútbol italiano sueña con la incorporación del español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, como seleccionador de la “Azzurra”, después de que el ‘calcio’ siempre haya estado en la mente del técnico y de que nunca haya descartado asumir un eventual cargo al frente de la selección transalpina.
Abril 24, 2026 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más