África apoyará una reelección de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA

La decisión fue adoptada por las 54 federaciones miembro de la CAF, que acordaron respaldar de forma conjunta la continuidad de Infantino al frente de la FIFA en el próximo proceso electoral, señaló el organismo africano en un comunicado.

La CAF representa casi un 25 % de las 211 federaciones de la asociación de fútbol.

Hace una semana, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, pidió a Infantino que acepte ser nuevamente candidato a presidente cuando su mandato concluya en 2027.

Infantino, de 56 años y que en 2016 fue elegido presidente de la FIFA en sustitución de Sepp Blatter, todavía no ha anunciado si se presentará a la reelección.

“En estos 10 años que hemos trabajado juntos tuvimos bajo tu liderazgo una gran transformación del fútbol. Confiamos que los próximos años que vienen deben de tener ese mismo carácter y política de seguir transformando. Entonces queremos que aceptes ser de vuelta candidato a presidente para el próximo periodo de la FIFA”, señaló Domínguez.

El respaldo de África y Sudamérica se produce en un momento clave para la FIFA, poco antes del inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el primero con 48 selecciones.

El anuncio también se produce en medio de crecientes debates sobre la gobernanza, los derechos humanos y la organización del Mundial de 2026.

Esta semana, la Federación de Fútbol Noruega (NFF) se mostró a favor de abolir una de las principales iniciativas de Infantino, el Premio de la Paz, que también se ha convertido en una de las más polémicas después de que el presidente de la FIFA decidiese otorgar el primer galardón al presidente estadounidense, Donald Trump.