Lutsharel Geertruida, compañero de Omar Alderete, jugará el Mundial por Países Bajos

Finalista de la Liga de Campeones con el Arsenal el sábado 30 de mayo, el lateral de 24 años “no se recuperó de su lesión en la ingle para participar en la Copa del Mundo de forma responsable en el plano médico”, precisó la selección dirigida por Ronald Koeman.

“Tras consultarlo con el cuerpo médico, se ha decidido que Timber abandonará la concentración de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, que se disputa este lunes por la noche sobre el césped del Icahn Stadium.

El lateral derecho Lutsharel Geertruida, cedido esta temporada al Sunderland de Omar Alderete por el Leipzig, fue convocado para suplir esta baja y se unirá próximamente a sus compañeros en el campamento base establecido en Kansas City.

Los Países Bajos, que ya habían sufrido las bajas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt y Stefan de Vrij, iniciarán su Mundial el domingo 14 de junio ante Japón, en el duelo estelar del grupo F, en el que también figuran Suecia y Túnez.