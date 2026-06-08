08 jun. 2026
Copa del Mundo

Lutsharel Geertruida, compañero de Omar Alderete, jugará el Mundial por Países Bajos

El defensor neerlandés Jurriën Timber, lesionado en la ingle, es baja para el Mundial 2026 y será reemplazado por Lutsharel Geertruida, anunció este lunes la selección de Países Bajos en su cuenta de X.

Junio 08, 2026 05:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Lutsharel Geertruida

Omar Alderete y Lutsharel Geertruida, previo a un partido del Sunderland.

Foto: Gentileza - Lutsharel Geertruida

Finalista de la Liga de Campeones con el Arsenal el sábado 30 de mayo, el lateral de 24 años “no se recuperó de su lesión en la ingle para participar en la Copa del Mundo de forma responsable en el plano médico”, precisó la selección dirigida por Ronald Koeman.

“Tras consultarlo con el cuerpo médico, se ha decidido que Timber abandonará la concentración de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, que se disputa este lunes por la noche sobre el césped del Icahn Stadium.

El lateral derecho Lutsharel Geertruida, cedido esta temporada al Sunderland de Omar Alderete por el Leipzig, fue convocado para suplir esta baja y se unirá próximamente a sus compañeros en el campamento base establecido en Kansas City.

Los Países Bajos, que ya habían sufrido las bajas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt y Stefan de Vrij, iniciarán su Mundial el domingo 14 de junio ante Japón, en el duelo estelar del grupo F, en el que también figuran Suecia y Túnez.

Mundial FIFA 2026 Países Bajos
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HKE6MeWWgAAGgQ1.jfif
Copa del Mundo
Se retrasa la despedida: Paraguay-Nicaragua arrancará a las 19:45
El partido de despedida de la Selección Paraguaya ante Nicaragua cambió su hora de inicio: finalmente arrancará a las 19:45 en el Defensores del Chaco.
Junio 05, 2026 06:16 p. m.
ff.jpg
Copa del Mundo
Los jugadores percibirán 5.000 dólares diarios de FIFA por jugar el Mundial
Cada jugador que participe del Mundial 2026 percibirá unos 5.000 dólares (unos 4.300 euros) por día y el colectivo de clubes se repartirá 5 millones$ (unos 4,3 millones de euros), anunció este viernes la FIFA.
Junio 05, 2026 12:20 p. m.
Brazil Training Camp
Copa del Mundo
Carlo Ancelotti no ve a ningún favorito para el Mundial
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que en este momento no considera que exista un equipo favorito a ganar el título del Mundial 2026, que comienza el próximo jueves en Estados Unidos, México y Canadá.
Junio 05, 2026 12:11 p. m.
FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-CIV
Copa del Mundo
Costa de Marfil hace historia y deja en evidencia a Francia
Un gol y una asistencia de Guela Doué dio un triunfo sin precedentes a Costa de Marfil ante el combinado galo, al que nunca antes había ganado, en el choque de preparación jugado en Nantes.
Junio 04, 2026 07:46 p. m.
España
Copa del Mundo
España se estrella contra Irak
La selección española no pasó del empate ante la de Irak (1-1) en el último ensayo antes de viajar este viernes a Estados Unidos, en un duelo plano y de escasas ocasiones, más allá de los goles de Ferran Torres y Doski en el primer tiempo.
Junio 04, 2026 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Irán
Copa del Mundo
Irán ya tiene los visados de México para su concentración
El embajador de Irán en Turquía, Mohammad Hassan Habibollahzadeh, anunció que los visados para los jugadores y el cuerpo técnico de la selección iraní de fútbol para el Mundial que comienza el próximo día 11, ya han sido emitidos.
Junio 04, 2026 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más