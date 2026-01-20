20 ene. 2026
Champions League

Luis Suárez amarga al campeón PSG

El colombiano Luis Suárez facturó por duplicado para derrotar en casa al vigente campeón de la Champions League, el PSG.

Enero 20, 2026 07:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis Suárez.jpg

Luis Suárez, el delantero colombiano del Sporting de Lisboa.

Los dos goles anotados este martes por el colombiano Luis Suárez le dieron la victoria al Sporting frente al PSG de Luis Enrique 2-1 en casa en la séptima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La primera parte del partido, en el que los dos equipos se enfrentaban por primera vez en una competición oficial, cerró con un dominio de la pelota superior al 70 % por parte de los franceses, que tuvieron una decena de oportunidades de marcar, pero se encontraron con la gran actuación del portero de los ‘leones’ Rui Silva, que fue un muro ante la red y no dejó que el gol llegara.

Los anfitriones tuvieron muchas dificultades para salir en contrataque y regalaron la pelota al rival en varias ocasiones, perdiendo pases clave y encontrándose con la defensa del ecuatoriano William Pacho, quien interceptó la pelota cada vez que los ‘leones’ se acercaban a la portería de los parisinos.

A pesar de las dificultades en ataque, el Sporting logró contener al actual campeón europeo con una defensa que se lo puso difícil a los de Luis Enrique y ya en la segunda mitad los ‘leones’ lograron equilibrar un poco más la posesión de la pelota.

Fue en los últimos 20 minutos del partido cuando finalmente llegaron los goles.

En el 74 Suárez hizo levantar al estadio, al que hoy acudieron casi 51.500 aficionados, al inaugurar un marcador que, sin embargo, los locales lograron dominar durante muy poco tiempo.

No es la primera vez que el de Santa Marta se encuentra con el gol en la competición europea, ya que ya había conquistado la portería del Brujas y del Nápoles, a la vez que es uno de los goleadores de la Liga de Portugal, donde acumula 15 tantos y se ha convertido en una de las estrellas de la temporada.

Cinco minutos después, el georgiano Kvaratskhelia, que entró al campo en sustitución de Mayulu, empató el partido.

Cuando ya parecía que el marcador acabaría en un empate, Suárez volvió a brillar y anotó el segundo ante el frenesí de los aficionados que corearon su nombre repetidamente, incluso después del pitido final.

A pesar de los intentos de los parisinos de remontar, el final del encuentro fue accidentado, con varios encontronazos, y el marcador se selló con el gol del internacional colombiano.

-- Ficha técnica:

2 - Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis y Ricardo Mangas (Vagiannidis, m.63); Morita y João Simões (Daniel Bragança, m. 87); Geny Catamo (Alisson Santos, m.87), Trincão (Kochorashvili, m.90+6) y Maxi Araújo; Luis Suárez.

1 - PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho y Nuno Mendes; Mayulu (Kvaratskhelia, m.66), Fabián Ruiz (Zabarnyi, m.80) y Vitinha; Doué, Dembélé y Barcola (Gonçalo Ramos, m.71).

Goles: 1-0, m.74: Suárez; 1-1, m.79: Kvaratskhelia; 2-1, m.90: Suárez.

Árbitro: Anthony Taylor (Reino Unido). Amonestó a Ricardo Mangas (m.59), a Luis Suárez (m.90+4) y a Rui Silva (m.90+6), por parte del Sporting, y a Kvaratskhelia (m.90+5), por parte del PSG.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estádio José Alvalade (Lisboa). EFE

Luis Suárez PSG Sporting de Lisboa
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juventus.jfif
Champions League
Juventus salva la decepción ante el Pafos
La Juve venció por 2-0 a Pafos y se ubica en el puesto 17 de la clasificación, en zona de repechaje. Este fue su segundo triunfo al hilo en la Champions.
Diciembre 10, 2025 07:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Arsenal.jfif
Champions League
Madueke clasifica al Arsenal con goleada ante el Brujas
Arsenal con puntaje perfecto, ganó los seis partidos que disputó, y con 18 puntos está clasificado a la siguiente fase de la competencia.
Diciembre 10, 2025 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Copenhague
Champions League
El Villarreal consuma su debacle europea ante el Copenhague
El Villarreal enterró sus escasas opciones de clasificación para la segunda fase de la Liga de Campeones tras sufrir una nueva derrota, la quinta en seis partidos, en esta ocasión ante el Copenhague, que tras la victoria sigue apurando sus opciones europeas.
Diciembre 10, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona.jfif
Champions League
Los cabezazos de Koundé fueron claves en la remontada del Barça
El Barcelona consigue una importante remontada 2-1 ante el Eintracht de Fráncfort, gracias al primer doblete de Koundé en su carrera futbolística.
Diciembre 09, 2025 07:35 p. m.
 · 
Redacción D10
Atlético Madrid.jfif
Champions League
El Atleti sufre, pero espanta los fantasmas a domicilio ante el PSV
Pepi y Obispo le pusieron suspense a la victoria de un Atlético Madrid que se recompuso muy bien al gol de Til. Julián Álvarez, Hancko y Sorloth marcaron para el cuadro colchonero que remontó 3-2 de manera sufrida.
Diciembre 09, 2025 07:18 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS
Champions League
Gelson Martins reanima al Olympiacos
Las posibilidades de supervivencia del Olympiacos en la Liga de Campeones 2025-26 renacieron este martes con su primera victoria, en el Astana Arena, por 0-1 ante el Kairat Almaty, que sigue sin ganar en su debut en la máxima competición continental.
Diciembre 09, 2025 03:42 p. m.
Carga Más