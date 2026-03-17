17 mar. 2026
Champions League

El Arsenal, a cuartos y candidato a todo

Líder destacado en la Premier League, en la final de la Copa de la Liga, vivo en la FA Cup y ahora también entre los ocho mejores equipos de Europa.

Marzo 17, 2026 07:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Declan Rice

Declan Rice celebra un gol del Arsenal.

FOTO: EFE

El Arsenal hizo los deberes ante el Bayer Leverkusen, sentenció la eliminatoria en casa y está por tercer año consecutivo en los cuartos de final de la Champions League (2-0).

Pese al 1-1 de la ida, logrado de milagro por un dudoso penalti en los últimos minutos, y haber hecho en Leverkusen uno de los peores partidos del año, el Arsenal se reafirmó en casa, donde han ganado sus cinco partidos europeos de esta temporada y gracias a una volea de Eberechi Eze.

Los ‘Gunners’ siempre merecieron el triunfo y la primera parte fue un total asalto a la portería de Janis Blaswich, el auténtico culpable de que los alemanes se mantuvieran durante tantos minutos en la pomada por estar en cuartos.

Blaswich hizo varios paradones de mucho mérito, incluidos dos a Leandro Trossard que retrasaron el 1-0 para los de Mikel Arteta, que pese a que no se movía el marcador estaba muy contento con lo que veía en el césped. Su equipo era dueño y señor del partido y era cuestión de tiempo que el gol cayera por su propio peso.

Las casi 60 000 personas presentes en el Emirates Stadium tuvieron que esperar hasta el minuto 36 para que Eze abriera la lata. El inglés bajó una pelota en la frontal del área y fusiló a Blaswich para convertir el dominio en gol.

Ahora sí, el Arsenal respiró tranquilo, pero eso no implicó que redujeran marchas. Salieron a la segunda mitad con la misma intensidad y tras rondarlo un par de veces, el Emirates estalló de nuevo cuando Declan Rice recogió una pelota suelta a treinta metros de la portería, se adentró hasta la frontal del área y conectó un disparo ante el que Blaswich solo pudo hacer la estatua.

Ahora sí, colorín colorado, el Arsenal estará en cuartos de final y vivo para lograr el póker que no ha conseguido nadie en la historia del fútbol inglés.

Los ‘Gunners’ tienen nueve puntos de ventaja en la cabeza de la Premier, están en la quinta ronda de la FA Cup, en cuartos de Champions y este domingo jugarán la final de la Copa de la Liga contra un Manchester City que en una semana ha perdido virtualmente la Premier y ha quedado eliminado de la Champions.

El equipo de Arteta se enfrentará en cuartos al Sporting de Portugal, que -después de perder 3-0 en Noruega- levantó la eliminatoria al Bodo/Glimt al forzar la prórroga y golearlo por 5-0.

- Ficha técnica:

2 - Arsenal: Raya; White (Mosquera, m.69), Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi (Norgaard, m.68), Eze (Havertz, m.70); Saka, Trossard (Martinelli, m.69) y Gyökeres (Lewis-Skelly, m.90).

0 - Bayer Leverusen: Blaswich; Poku (Culbreath, m.60), Quansah, Andrich (Fernández, m.83), Tapsoba, Grimaldo; García, Palacios (Schick, m.70); Terrier (Tillman, m.60), Maza y Kofane.

Goles: 1-0. Eze, m.36. 2-0. Rice, m.63.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda) amonestó a Palacios (m.46) por parte del Bayer Leverkusen.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol disputado en el Emirates Stadium (Londres). EFE

Champions League Arsenal Bayer Leverkusen
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