Luis Díaz vive con ilusión y expectativa su debut en Mundial con la selección colombiana

“Va a ser mi primer Mundial. Llego con una motivación muy extra porque nunca había tenido la oportunidad de jugar uno. Estoy muy motivado, muy ansioso de que llegue ese momento”, afirmó Díaz.

Las declaraciones del delantero se produjeron durante una nueva jornada de entrenamientos de la selección colombiana en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, donde el equipo continúa su preparación para el Mundial y para el partido de despedida que disputará el próximo 1 de junio frente a Costa Rica en el estadio El Campín.

El atacante del Bayern de Múnich destacó además la unidad que existe dentro del grupo y la confianza que tienen de que Colombia hará una buena presentación en la mas importante cita del fútbol.

“Nos estamos preparando para hacer un gran papel. Tenemos un gran equipo, estamos muy unidos y sé que vamos a dejar muy bien representado al país”, añadió.

Díaz, que aseguró estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, también rechazó las versiones que lo señalan como el principal referente de la selección y afirmó que ese rol sigue perteneciendo al capitán James Rodríguez.

“El grande, el referente, el capitán, para mí va a seguir siendo James Rodríguez y eso no va a cambiar. Lo tenemos en nuestra selección y tenemos que aprovecharlo de una manera increíble”, señaló.

Por su parte, Mojica, uno de los jugadores con más experiencia en el plantel, aseguró que la clasificación al Mundial representa un premio a la continuidad y estabilidad que ha tenido a lo largo de su carrera, y señaló que su papel será acompañar a quienes vivirán por primera vez una experiencia de ese nivel.

“Es una experiencia espectacular, no es fácil, pero toda esa continuidad que se viene teniendo dentro de la profesión hace que sea un premio bastante importante dentro de mi carrera”, afirmó el lateral del Mallorca.

El defensor resaltó además la necesidad de trabajar el aspecto emocional para afrontar un torneo de esa magnitud y subrayó la relevancia de los partidos amistosos de preparación.

“Son partidos que ayudan para el rodaje, al nivel de confianza para el equipo y para darle continuidad a lo que venimos compitiendo. Hay que darle una importancia de 100 puntos”, manifestó sobre el amistoso de despedida frente a Costa Rica.

La selección colombiana continuará su preparación en Bogotá antes del encuentro ante los centroamericanos, que servirá como parte de la puesta a punto del equipo de cara al Mundial de 2026 donde enfrentará en el Grupo K a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.