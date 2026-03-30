Libertad y Recoleta, con las mismas necesidades

El representativo del Gumarelo necesita volver a ganar para recuperar confianza, ya que hiló dos tropiezos que lo relegaron en la clasificación del torneo Apertura, sin poder ganar desde el inicio de la segunda ronda. A su vez, el conjunto funebrero que superó a Rubio Ñu en la última presentación sumó a Marcelo Palau al cuerpo técnico liderado por Jorge González, buscando potenciar la labor para tomar mayor protagonismo antes del estreno en la Copa Sudamericana.
CIFRA. 2-1 fue el triunfo de Recoleta sobre Libertad en el compromiso disputado en la primera rueda del Apertura.
Los antecedentes entre sí señalan que se enfrentaron en 8 ocasiones, de los cuales, el Repollero venció en 3 oportunidades, y el Canario en una ocasión, mientras que han igualado 4 veces.
Detalles del compromiso:
Libertad vs. Recoleta FC
Estadio: La Huerta
Hora: 20:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Alipio Colmán.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Christian Sosa.