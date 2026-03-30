30 mar. 2026
Torneo Apertura

Libertad y Recoleta, con las mismas necesidades

Libertad abre la fecha tres de las revanchas, enfrentando a Recoleta en La Huerta de Tuyucuá en el arranque de la ronda 14 del Apertura desde las 20:30.

Marzo 30, 2026 08:20 a. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta y Libertad se verán las caras en el inicio de la fecha 14.

El representativo del Gumarelo necesita volver a ganar para recuperar confianza, ya que hiló dos tropiezos que lo relegaron en la clasificación del torneo Apertura, sin poder ganar desde el inicio de la segunda ronda. A su vez, el conjunto funebrero que superó a Rubio Ñu en la última presentación sumó a Marcelo Palau al cuerpo técnico liderado por Jorge González, buscando potenciar la labor para tomar mayor protagonismo antes del estreno en la Copa Sudamericana.

CIFRA. 2-1 fue el triunfo de Recoleta sobre Libertad en el compromiso disputado en la primera rueda del Apertura.

Los antecedentes entre sí señalan que se enfrentaron en 8 ocasiones, de los cuales, el Repollero venció en 3 oportunidades, y el Canario en una ocasión, mientras que han igualado 4 veces.

Detalles del compromiso:

Libertad vs. Recoleta FC

Estadio: La Huerta

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Villagra y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Christian Sosa.

Libertad Recoleta Torneo Apertura
Redacción D10
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