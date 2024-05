Libertad, obligado a ganar para seguir con vida en Libertadores

Por el Grupo H, desde las 20:00, el campeón paraguayo buscará repetir la actuación que tuvo ante los venezolanos en Asunción cuando vencieron por 3-0 en La Huerta en la fecha 2 con goles de Sanabria, Melgarejo y Aguilar.

Actualmente, el Gumarelo se encuentra en la tercera posición del clasificatorio, después de experimentar dos derrotas y un triunfo en sus tres presentaciones. En la última jornada cayó en el Defensores del Chaco por 1-2 ante el líder del grupo, el River Plate de Argentina.

Mientras que el 2°, el Nacional uruguayo, hoy se medirá al Millonario, en simultáneo con el del Guma, encuentro que se desarrollará en el Gran Parque Central, en Montevideo.

El entrenador Ariel Galeano se juega mucho en este partido, una eventual derrota no solo dejaría relegado a su equipo, también podría desgastar la confianza de la directiva en su trabajo, más aun después de perder los dos últimos partidos en el plano local: 2-0 vs. 2 de Mayo y 1-3 vs. Cerro Porteño, cediendo el liderato del torneo Apertura.

El Táchira no ha sumado punto, en su último partido cayó en el Gran Parque Central ante Nacional por 2 a 1. En el plano local es noveno en la Liga FUTVE.

LA CIFRA: 392 goles de Óscar Tacuara Cardozo en su carrera, 122 dianas los convirtió en Libertad en torneos locales y Copa.

- Alineaciones probables:

- Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Oliver Benítez, Carlos Vivas, Andrés Murillo; Yanniel Hernández, Carlos Robles, Maurice Cova, Nelson Hernández; Yerson Chacón, Andrés Ríos; Bryan Castillo. Entrenador: Eduardo Saragó.

- Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardozo, Matías Espinoza ; Bautista Merlini, Hernesto Caballero, Lucas Sanabria; Iván Franco; Gustavo Aguilar y Óscar Cardozo. Entrenador: Ariel Galeano.

Árbitro: el brasileño Wilton Sampaio (principal) y sus compatriotas Bruno Pires y Alex Ang Ribeiro como asistentes.

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, estado Táchira (oeste), Venezuela.

Hora: 20.00 hora paraguaya.