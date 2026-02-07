07 feb. 2026
Fútbol Internacional

Palmer vuelve a brillar

Necesitaba Cole Palmer un partido así. La estrella del Chelsea, lastrada por las lesiones esta temporada, volvió a su mejor nivel al anotar un ‘hat trick’ ante el Wolverhampton Wanderers y mantener a su equipo en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.

Febrero 07, 2026 04:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Chelsea

Cole Palmer se destacó con un triplete.

Foto: AFP

El ’10', que apenas ha podido participar en catorce partidos de Premier League esta temporada, marcó dos tantos de penal y un golazo a pase de Marc Cucurella para completar el cuarto ‘hat trick’ de su carrera en el Chelsea y el primero desde abril de 2024.

A la facilidad para anotar de Palmer, que hasta este sábado solo había marcado cuatro goles en esta Premier, ayudó mucho la endeblez del Wolves, que demostró un día más por qué es el colista destacado de la tabla.

A los doce minutos de partido, el veterano Matt Doherty derribó a Joao Pedro provocando el primer penal del partido. Palmer no falló.

A la media hora, esta vez fue Yerson Mosquera el que se llevó por delante de forma infantil a Joao Pedro con un empujón innecesario. Pese a las protestas de los de Rob Edwards, que consideraron que era fuera del área, Palmer volvió a acudir a los once metros y a batir a José Sá.

Minutos después, esta vez Palmer sí anotó de jugada, al mandar a la escuadra un pase desde la línea de fondo de Marc Cucurella.

Victoria resuelta y que podría haber sido aún más plácida si el árbitro hubiera visto una posible agresión de Sá a Joao Pedro en un salto, pero ni el colegiado ni el VAR determinaron esa acción como tarjeta roja e instantes después el colista descontó por medio de Toluwalasa Arokodare en un córner. El que más se enfadó por ese gol fue Robert Sánchez, que está involucrado en la pelea por el guante de oro de la competición y perdió la oportunidad de sumar otra puerta a cero.

Su compatriota, David Raya, del Arsenal, le aventaja por trece a nueve vallas invictas.

Con el triunfo, el Chelsea se va hasta los 43 puntos y mantiene el pulso con el Manchester United, que es cuarto con 44 unidades tras vencer este sábado al Tottenham Hotspur. Si el Liverpool no gana al Manchester City, la brecha con la sexta plaza aumentará.

Del Wolves, poco más resta por decir. Son colistas, con ocho puntos en 25 jornadas. Están a 18 unidades de la salvación y es cuestión de tiempo discernir cuando bajarán al Championship.

- Ficha técnica:

1 - Wolverhampton Wanderers: Sá; Doherty (Gomes, m.46), Mosquera, S.Bueno, H.Bueno; Joao Gomes (Pedro Lima, m.91), Gomes (Bellegarde, m.80), Armstrong; Hwang (Krejci, m.43), Mane y Arokodare.

3 - Chelsea: Sánchez; Gusto (Acheampong, m.75), Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos (Hato, m.84), Enzo; Palmer (Garnacho, m.61), Neto y Joao Pedro (Delap, m.75).

Goles: 0-1. Palmer, m.13, 0-2. Palmer, m.35, 0-3. Palmer, m.38 y 1-3. Arokodare, m.54.

Árbitro: Jarred Gillett amonestó a Armstrong (m.45+4) por parte del Wolverhampton. y a Cucurella (m.73) por parte del Chelsea.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de la Premier League disputado en el Molineux Stadium (Wolverhampton).

Chelsea Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Marcelo Moreno_32178754.jpg
Fútbol Internacional
Marcelo Moreno Martins vuelve del retiro y ya tiene nuevo club
El ex delantero de Cerro Porteño vuelve del retiro y se ilusiona con jugar el repechaje mundialista.
Febrero 06, 2026 04:02 p. m.
James Rodríguez
Fútbol Internacional
James Rodríguez ficha por el Minnesota United de la MLS
El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León mexicano el pasado noviembre.
Febrero 06, 2026 03:04 p. m.
 · 
Redacción D10
cocoliso_gonzalez_newellxs_crop1742923364871.jpg
Fútbol Internacional
Carlos González es opción para el Independiente del Valle
El delantero paraguayo Carlos González podría recalar en el fútbol ecuatoriano.
Febrero 06, 2026 12:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Guardiola
Fútbol Internacional
Guardiola responde a las críticas
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que él condena “todos los conflictos”.
Febrero 06, 2026 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Colombia's Jackson Martinez celebrates after scoring a goal during the 2014 World Cup Group C soccer match between Japan and Colombia at the Pantanal arena
Fútbol Internacional
Condenado un pastor evangélico por quedarse con 500.000 euros donados por Jackson Martínez
La Audiencia de Madrid ha condenado a un pastor evangélico acusado de apropiarse de 500.000 euros donados por los fieles de su iglesia, la mayoría por parte del exfutbolista colombiano del Atlético de Madrid Jackson Martínez, al considerar probado que desvió dinero durante años a su patrimonio personal en perjuicio de la congregación.
Febrero 06, 2026 08:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Atalanta
Fútbol Internacional
Atalanta aplasta a la Juve y se mete a las semis de la Copa Italia
Atalanta se tomó su venganza de la final perdida en el mismo torneo en el 2024, con contundente goleada por 3-0.
Febrero 05, 2026 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más