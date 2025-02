Lezcano podría migrar a Europa

“Estamos recibiendo sondeos de Europa por Rubén Lezcano, mientras los mercados estén abiertos todo se puede dar”, informó Di Tore. Recordemos que el mediocampista extremo ya había recibido ofertas a mitad de la temporada 2024.

Por otra parte, el mandamás gumarelo se refirió al gran arranque futbolístico de su equipo en el 2025.

“Se puede observar mucho coraje en los futbolistas y no es fácil, hubo días donde no miraba el celular. Antes del torneo recibía palos que no contratamos jugadores, que Cerro y Olimpia trajeron a fulano”, confesó. Sin embargo, a diferencia del 2023 y 2024, donde el Guma no realizó incorporaciones, podemos decir que Thomas Gutiérrez es la única incorporación y no se descarta que realicen más fichajes para la Copa Libertadores.