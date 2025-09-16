Lautaro, duda para el duelo ante el Ajax

El delantero argentino, clave en el equipo italiano, se entrenó en el gimnasio de manera individual, aunque viajará con la expedición a Ámsterdam, donde junto al rumano Cristian Chivu, su entrenador, y el equipo médico del club tendrá que decidir si puede o no disputar el duelo.

Lautaro fue sustituido el pasado sábado en el minuto 64 del partido de la Serie A ante el Juventus, el clásico italiano, mucho antes de lo que suele ser habitual para el internacional argentino.

En su puesto, en caso de que finalmente no llegue en plenas condiciones, actuarán el francés Ange-Yoan Bonny o el italiano Pio Esposito, ambos en cualquier caso debutantes en la máxima competición continental de clubes.

Además, también por molestias en la espalda, el italiano Matteo Darmian, defensa que puede actuar como tercer central o como carrilero, es baja para el duelo.