09 sept. 2025
Eliminatorias

La mejor defensa albirroja en la historia de las Eliminatorias

La Albirroja de Gustavo Alfaro sigue alcanzando marcas históricas.

Septiembre 09, 2025 10:37 p. m.
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PER-PAR

La Albirroja triunfó en Lima.

ERNESTO BENAVIDES/AFP

Esta Selección Paraguaya de Gustavo Alfaro también quedará en la historia por ser el equipo albirrojo que menos goles recibió en unas Eliminatorias Sudamericanas desde que se juega con el formato actual.

El combinado nacional recibió solo 10 goles en contra en 18 partidos disputados, lo que hace que esta sea la defensa albirroja más sólida del actual proceso eliminatorio que arrancó en 1998.

Justamente para esa edición de Francia 98, Paraguay encajó 14 tantos. Para Corea-Japón 2002 el equipo nacional recibió 23 goles, misma cantidad que para Alemania 2006. Para Sudáfrica 2010 se encajaron 16 tantos, para Brasil 2014 sufrimos 31 goles en contra, para Rusia 2018 25 tantos, para Qatar 2022 26 goles y lo que debíamos, para este Mundial 2026 el equipo tuvo 10 tantos en contra, lo que habla del gran momento defensivo del elenco que comanda Alfaro.

Gustavo Gómez, capitán y referente, Omar Alderete, líder indiscutido del fondo, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Gustavo Velázquez y Juan Cáceres son algunos de los nombres que se destacaron en el último tiempo y que hicieron de la Albirroja un equipo fuerte al que es difícil hacerle daño.

En cuanto a goles a favor, hay que decir que se marcaron en total 14 tantos, destacando como goleador el delantero Antonio Sanabria con cuatro anotaciones.

Paraguay Perú Eliminatorias
Más contenido de esta sección
Portugal
Eliminatorias
Portugal cumple en Budapest
La selección de Portugal tuvo que remontar hasta en dos ocasiones en el partido que ganó (2-3) este martes ante Hungría, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026, ante un equipo que se encerró muy bien y supo salir a la contra para ponerle las cosas difíciles al reciente campeón de las Liga de las Naciones.
Septiembre 09, 2025 07:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Orlando Gill
Eliminatorias
El último onceno de la Albirroja: Gill de titular
Paraguay tiene todo confirmado para su último partido por las Eliminatorias Sudamericanas. La gran novedad es el debut de Orlando Gill.
Septiembre 09, 2025 07:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G0Qg1XnXcAAStk1.jpg
Eliminatorias
Perú tiene equipo confirmado
El entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer la formación titular de Perú para enfrentar a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 09, 2025 07:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Romero Gamarra
Eliminatorias
Sin Miguel Almirón, este jugador usará el 10
Si bien viajó, Miguel Almirón no podrá jugar ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas. Con su ausencia quedó libre la camiseta 10, pero un albirrojo lo lucirá esta noche en Lima.
Septiembre 09, 2025 06:50 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-09 at 16.46.04.jpeg
Eliminatorias
Venezuela vs. Colombia: Paso a paso
Venezuela recibe a Colombia en el estadio Monumental de Maturín buscando mantener su ventaja y quedarse con el repechaje camino a la Copa del Mundo 2026.
Septiembre 09, 2025 06:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Chile vs. Uruguay
Eliminatorias
Chile vs. Uruguay: Paso a paso
Chile y Uruguay juegan en Santiago por la 18ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 09, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más