La mejor defensa albirroja en la historia de las Eliminatorias

Esta Selección Paraguaya de Gustavo Alfaro también quedará en la historia por ser el equipo albirrojo que menos goles recibió en unas Eliminatorias Sudamericanas desde que se juega con el formato actual.

El combinado nacional recibió solo 10 goles en contra en 18 partidos disputados, lo que hace que esta sea la defensa albirroja más sólida del actual proceso eliminatorio que arrancó en 1998.

Justamente para esa edición de Francia 98, Paraguay encajó 14 tantos. Para Corea-Japón 2002 el equipo nacional recibió 23 goles, misma cantidad que para Alemania 2006. Para Sudáfrica 2010 se encajaron 16 tantos, para Brasil 2014 sufrimos 31 goles en contra, para Rusia 2018 25 tantos, para Qatar 2022 26 goles y lo que debíamos, para este Mundial 2026 el equipo tuvo 10 tantos en contra, lo que habla del gran momento defensivo del elenco que comanda Alfaro.

Gustavo Gómez, capitán y referente, Omar Alderete, líder indiscutido del fondo, Fabián Balbuena, Junior Alonso, Gustavo Velázquez y Juan Cáceres son algunos de los nombres que se destacaron en el último tiempo y que hicieron de la Albirroja un equipo fuerte al que es difícil hacerle daño.

En cuanto a goles a favor, hay que decir que se marcaron en total 14 tantos, destacando como goleador el delantero Antonio Sanabria con cuatro anotaciones.